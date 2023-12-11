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Kahta Bilim ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen bilgilendirme seminerinde Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinatörleri TÜBİTAK, eTwinning ve Teknofest projelerinin amaçları ve proje hazırlama süreçleri hakkında bilgi verdi.

Adıyaman Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Gümüş Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler hakkında bilgi verdi. Yapılan projelerin önemine dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli düzenlenen seminerde şu ifadelere yer verdi: TÜBİTAK, E-Twinning ve Teknofest gibi önemli projelerin hazırlanma süreçleri hakkında yapılan bilgilendirme semineri, öğretmenlerimize bu projeleri yakından tanıma fırsatı sunmuştur. Eğitimde teknoloji ve bilim odaklı projelerin geliştirilmesi, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yeniliklere açık olmalarını sağlayarak onların yeteneklerini ve potansiyellerini ortaya çıkarmada büyük bir öneme sahiptir. Bu toplantıyla beraber, ilçemizdeki eğitim kurumlarının bu alandaki faaliyetlerini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimizin ilgi ve desteğiyle gerçekleşen bu toplantı, ilçemizin eğitim alanındaki ilerlemesine ve öğrencilerimizin akademik, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu gibi etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.”

Kahta Bilim ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Adıyaman Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Gümüş, Okul İdarecileri ve okul proje koordinatörleri katıldı.

Kaynak : PHA