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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığını soru önergesi verdi. Bulut, 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1973’ten bu yana devam eden yaz/kış saati uygulamasından vazgeçildiğini, yaz saatinin kalıcı hale getirildiğini kaydetti.

CHP’li Bulut, “Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ısrarları sonucu gün ışığından daha fazla yararlanmak iddiasıyla uygulanmaya başlanan sürekli yaz saati uygulamasıyla kış aylarında Türkiye’nin ticari ilişkilerinin yarısından fazlasını yürüttüğü Avrupa ile olan saat farkı artmıştır. Söz konusu uygulama en çok sabah işe gitmek zorunda olan emekçileri ve öğrencileri etkilemiştir” dedi.

"Öğrenciler Zifiri Karanlıkta Evden Çıkıyor"

Günlerin de kısalmasıyla saatler de geri alınmadığı için öğrencilerin zifiri karanlıkta evden çıkıp, okula gitmek zorunda kaldığını belirten Bulut, şöyle devam etti: Güneş doğmadan okula giden öğrenciler, ilk dersi lamba yakarak işlemek zorunda kalmaktadır. Öğrencilerin çoğu ilk derste uyuklarken öğretmenler de gün aydınlanmadığı için ilk derslerden verim alamamaktan şikâyetçidir. Veliler ise sokak köpekleri, madde bağımlıları nedeniyle çocuklarının zifiri karanlıkta sokağa çıkmasını istememektedir. Yurttaşlarımız sabah işe giderken güvenlik kaygısı yaşarken, uygulamanın tek kazananı her zamanki gibi elektrik dağıtım şirketleri olmuştur. Bu yapılanlar halka zulümdür.

"Uygulamadan vazgeçilecek mi?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bakan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Halkın tepkisini çeken yaz saati uygulamasından ısrarla vazgeçilmemesinin nedeni nedir?

-Sürekli yaz saati uygulamasına geçildiğinden bu yana enerjiden ne kadar tasarruf edilmiştir?

-Yaz saatinin sürekli olmasından bu yana aradan geçen süreçte ekonomik kayıp olup olmadığı yönünde bir araştırmanız var mıdır?

-Bakanlığınıza, yaz/kış saati uygulamasına geri dönülmesi yönünde vatandaşlarımız tarafından kaç başvuruda bulunulmuştur?

-Kışın sabah saatlerinde aydınlatma ihtiyacı nedeniyle uygulamanın hane halkları, sanayi ve ticaret kuruluşlarının kullandığı enerji tüketimine nasıl bir etkisi olmuştur?

Kaynak : PHA