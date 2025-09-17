Murat KAYIŞ – Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, yaptığı değerlendirmede Adıyaman’ın köklü tarihi, kadim kültürü ve insanlarının samimiyetiyle Türkiye’de birlik ve beraberliğin en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi.

‘Adıyaman, Anadolu’nun Birlik Çatısıdır’

Başkan Alsan, Adıyaman’ın sadece bir şehir değil, Anadolu’nun vicdanı olduğunu vurguladı.

Alsan, “Depremin acısını da kardeşliğin gücünü de en derinden yaşayan bu topraklarda, halkımızın dayanışması, sabrı ve vakarı her zaman takdire şayandır. Bizim için Adıyaman, birlik ve beraberliğin en güzel örneğidir” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti ile Samimi Buluşma

Anahtar Parti İl Başkanı Alsan, Demokrat Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Çiftçi ile gerçekleştirdiği buluşmaya da değinerek, şunları söyledi:

“Ahmet Çiftçi ile hoş bir hasbihal ettik. Samimiyeti ve içtenliği için teşekkür ediyorum. Siyasi görüşlerimiz farklı olsa da Adıyaman ortak paydasında buluşmak, bu topraklara hizmet etme şuuruyla bir araya gelmek bizler için kıymetlidir.”

‘Bizim Yolumuz Milletin Yoludur’

Anahtar Parti’nin siyaseti kavga değil, birlik vesilesi olarak gördüğünü ifade eden Alsan, şu değerlendirmede bulundu:

“Bizim yolumuz, milletin yoludur. Bu yol; sevgiyle, adaletle, kardeşlikle yürünecek bir yoldur. Adıyaman halkının enerjisi ve kararlılığıyla, ülkemize umut olacak projeleri hayata geçireceğiz.”

‘Adıyaman’ın Gücüyle Türkiye’ye Umut Olacağız’

Alsan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu güzel şehir, kardeşliğin başkentidir. Adıyaman’ın gücüyle Türkiye’ye örnek olacağız. Anahtar Parti olarak; insanımızı, değerlerimizi ve kardeşlik hukukunu korumak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA