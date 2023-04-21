İnsani Kriz ile Mücadele Derneği (İKEM) aracılığı Kahta’daki yetim ve yardıma muhtaç ailelere bayramlık ayakkabı, kıyafet, gıda ve nakit para yardımı yapıldı.

Yapılan yardımlarla ilgili konuşan İKEM Başkanı Yakup Emrah, “Almanya’nın Hanau şehrinde Serhad Kültür Centrum Derneği tarafından bize gönderilen gıda, bayramlık, hijyen paketi ve nakit yardımları tespit ettiğimiz ailelere teslim ediyoruz. Bizler burada sadece bir köprüyüz. Hayırseverlerin yardımlarını buradaki depremzede, yardıma muhtaç ve yetim ailelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda yapılan yardımlarla bayram, yetim ve muhtaç çocuklar için coşku ve sevinçle karşılanacağını ümit ediyoruz. Yapılan yardımlarla, yetimlere, muhtaçlara ve depremzedelere bayram sevincini yaşatan tüm hayırseverlerimize ve gönüllü ekibimize çok teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Kaynak : PHA