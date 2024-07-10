Almanya vatandaşı, fizyoterapi öğrencisi Rojan-Paul Gergerli (21), çocukluk hayalini gerçekleştirerek anne memleketi Almanya'dan baba ocağı Adıyaman'a bisiklet ile yolculuk yaptı.

İki yıl önce Almanya'nın Landshut şehrinden bisikletiyle yola çıkan Rojan-Paul Gergerli Avustralya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristanı kapsayan 26 günlük bisiklet turunu tamamlayarak İstanbul'a kavuştu. Sağlık ve hava koşularından dolayı devam ettiremediği bisiklet yolculuğuna iki yıl sonra aynı yerden başlayarak devam etti. Sekiz yaşından itibaren sürekli ailesine büyüdüğünde bisiklet ile baba memleketi olan Adıyaman'a gideceğini söyleyen Rojan-Paul Gergerli hedefine 21 yaşında ulaştı. İstanbul'dan 24 gün önce yola koyulan Rojan, yolda çok iyi insanlar ile karşılaştığını, uzun bir yolculuk olmasına rağmen hiç bir sorunla karşılaşmadığını söyledi. Rojan-Paul Gergerli, yaptığı açıklamada şunları ifade etti.

'' Annem Alman, babam Türkiye'nin Adıyaman ili doğumlu. Küçük yaşta araba ile gelirken sürekli bu yolculuğu bisiklet ile yapma arzusu içinde idim. Şimdi yaklaşık 5 bin kilometrelik yolu bisiklet ile yolculuk yaparak tamamladım. Yollar ve karşılaştığım insanlar çok güzel idi. Beni misafir ettiler, yemek ikram ettiler. Beni evlerine çağırdılar fakat ben çadırda kalmak isterdiğimi belirerek davetlerini nazikçe geri çevirdim.''

Bisiklet ile yolculuğun sağlık açısından çok iyi olduğunu belirten Rojan-Paul Gergerli, gençleri bisiklet binmeye davet etti. Nemrut Dağı Milli parkın peder çevirerek 2.250 rakımdan Baba Mahmut ve anne Johanna, uzun bir süreden sonra Rojan-Paul'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. Rojan-Paul başlattığı bisiklet turunu 56 gün Nemrut dağın zirvesinden milli park görevlisi Bilal Mente tarafından Nemrut Dağı'nın tablosu ile Rojan-Paul karşılayarak kendisine Nemrut Dağı tablosunu takdim etti. Bisikletle yolculuk gezisi Nemrut Milli Parkı zirvesinden sona erdi.

Kaynak : PHA