Genel kurulda yaptığı konuşmada yerli tohum üretiminin Türkiye’nin tarımsal bağımsızlığı açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Alkayış, tohumculuğun artık sadece bir tarım alt sektörü değil, ülkelerin kendi kendine yeterliliğinin temel taşı haline geldiğini ifade etti.

“Yerli Tohum, Tarımsal Özgürlüğümüzün Anahtarıdır” diyen Alkayış, Türkiye’nin tohumculuk alanındaki gelişimini rakamlarla ortaya koydu. 2002 yılında 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretiminin 2024 itibarıyla 1 milyon 300 bin tona yükseldiğini belirten Alkayış, bugün kullanılan sertifikalı tohumların yüzde 97’sinin Türkiye’de üretildiğini söyledi.

Tohum ihracatında da büyük bir artış yaşandığını kaydeden Alkayış, “2002’de 17 milyon dolar olan ihracatımız, bugün 338 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 117’ye çıktı. Türkiye artık 103 ülkeye tohum ihraç eden bir ülke konumunda” dedi.

Yerli tohum üretiminin çiftçi refahı ve gıda güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu belirten Alkayış, AK Parti hükümetlerinin bu alana verdiği desteğin altını çizdi. “Bakanlığımızın etkin politikaları ve sektörün gayretleri sayesinde ülkemiz, tohum ithal eden değil, ihraç eden bir ülke haline gelmiştir. Bu başarı, milli tarım vizyonumuzun en somut göstergelerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında tohum yetiştiricilerinin sektördeki merkezi rolüne de değinen Alkayış, kaliteli üretimin sürdürülebilirliği için doğru bilgilendirme ve eğitimlerin önemine dikkat çekti. TYAB’ın bu alandaki misyonunun hayati olduğunu belirterek, “Yerli ve kaliteli tohum olmadan tarımda bağımsızlık mümkün değildir. Tohum yetiştiricilerimizin emeği, bu bağımsızlığın en güçlü teminatıdır” dedi.

Genel kurulda TYAB Başkanı Miktat Olgun’a ve yönetimine teşekkür eden Alkayış, “Türkiye’nin farklı illerinden gelen değerli tohum yetiştiricilerimizi bir araya getiren bu buluşma, ülkemiz tarımı için büyük bir kazanımdır. Yeni dönemde seçilen başkanımız ve yönetimine de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

