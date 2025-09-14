2025 yılında meydana gelen don olayları nedeniyle birçok üründe yüksek oranda kayıp yaşandı. Ürün kaybı yaşayan çiftçilere destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Adıyaman dahil toplam 65 ilde çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Karara göre badem, Antep fıstığı, Trabzon hurması, üzüm, kiraz ve ceviz üretiminin yoğun olduğu Adıyaman’da don zararından etkilenen çiftçilerin destekten yararlanması için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olması gerekiyor.

Aynı zamanda, tarım sigortası yaptırmamış olanlar, tarım sigortası olup don teminatı bulunmayanlar, tarım sigortası yaptırmış olmasına rağmen mevzuat gereği tazminat alamayanlar da destek ödemesinden faydalanabilecek.

Hangi şehirler faydalanacak?

Karara göre; Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İzmir, Maraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak şehirlerindeki çiftçiler karardan yararlanabilecek.

Kaynak : PHA