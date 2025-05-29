Milletvekili Alkayış, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 29 Mayıs 1453’te fethedilen İstanbul’un, Türk ve dünya tarihine yön veren bir şehir olduğunu belirtti. Fethin önemini ve komutanının Hadis-i Şerif ile müjdelenmiş olmasını hatırlatan Alkayış, İstanbul’un geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Açıklamasında, İstanbul’un ekonomi, sanat, spor ve siyaset gibi birçok alanda önemli bir merkez olduğunu belirten Alkayış, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla geleceğe taşınması gereken bir emanet olduğunu söyledi. 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte, şehirdeki sorunların çözümüne yönelik önemli adımlar atıldığını ifade eden Alkayış, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasının da Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Son olarak, İstanbul’un fethinin tarihi öneminin bilinmesi gerektiğini, ecdadın mirasına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Alkayış, tüm vatandaşlara selam ve muhabbetlerini iletti.

Kaynak : PHA