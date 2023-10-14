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MHP MYK üyeleri Uğur Öztürk ve Eyüp Gönültaş ile Türk Hukuk Enstitüsü’nden Av. Çağrı Çetin’in divan üyesi olduğu kongreye bine yakın partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasını takiben Kur’an-ı Kerim tilaveti ve depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

2023 Ağustos ayı ortasında, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün sağlık problemleri nedeniyle İl başkanlığı görevinden feragat etmiş, Ülkü Ocakları Adıyaman eski İl Başkanı Ali Önat, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından Adıyaman il başkanlığına atanmıştı. Kongreye tek liste giren Ali Önat, oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak başkan seçildi.

Adıyaman Merkez’de ve bütün ilçelerde aday çıkartmaya hazırız

Ali Önat partililere seslendiği konuşmasında, “Yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Adıyaman merkezde ve bütün ilçelerde aday çıkarmaya hazırız. Cumhuriyetin 100. yılında Türk ve Türkiye yüzyılında Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı gibi onurlu görevi şahsıma layık gören Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beye şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Ülkücüler, bayraktır, vatandır, Türklüktür, turandır. Ülkücüler, Ötüken’deki ruh, Kerkük’teki hüzün, Bosna’daki gözyaşı, Doğu Türkistan’daki acı, Balkanlardaki hatıra, Mekke’deki bağlanış, Mescidi Aksa’daki direniş, Türk ve İslam’ın bulunduğu her tarafta dalgalanan ümit sancağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi kökleri mazide, dalları ve yaprakları atide olan 54 yıllık ulu bir çınardır. Kutlu bir yürüyüştür. Yoldur.” diyen Ali Önat konuşmasına, “Asrın felaketinde zarar gören kadim şehrimiz Adıyaman’ı yeniden ihya ve inşa etmek için gece yatmadan gündüz oturmadan var gücümüzle çalışacağız ve Adıyaman’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız.” dedi.

Bizim yolumuz, Türklüğün, İslam’ın, elbette Yüce Allah’ın yoludur

Konuşması tekbirlerle kesilen MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, “Bizim yolumuz, ‘ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim, bir elime ayı, diğer elime güneşi verseler yine de davamdan dönmem’ diyen nebiler nebisi Hz. Muhammed Mustafa’nın yoludur. Bizim yolumuz ‘gök çadırımız, güneş tuğumuz olacak’ diyen Oğuz Kağan’ın yoludur. Bizim yolumuz, ‘ey askerler eğer şehit olursam üzerimdeki bu beyaz kıyafet kefenim olsun’ diyen Sultan Alparslan’ın yoludur. Bizim yolumuz ‘milleti yaşat ki, devlet yaşasın’ diyen Akşemsettin’in yoludur. Bizim yolumuz, İstanbul’a gelen düşman gemilerini görünce ‘geldikleri gibi giderler’ diyen ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur. Bizim yolumuz, ‘hepiniz birer Türk bayrağısınız, bayrağı kirletmeyin, lekeletmeyin diyen partimizin kurucusu, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in yoludur. Bizim yolumuz ‘Mustafalar ölür Milliyetçilik ölmez. Kellemi verdiğim bu davada zafer yakındır’ diyen 12 Eylül’de hain darbeciler tarafından şehit edilen Mustafa Pehlivanoğlu’nun yoludur. Bizim yolumuz Ege Üniversitesinde hain PKK’lılar tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun yoludur. Bizim yolumuz ‘önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyen, büyüğümüz, liderimiz, Türkmen beyimiz, Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin yoludur. Bizim yolumuz, Türklüğün, İslam’ın, elbette Yüce Allah’ın yoludur.” İfadelerini kullandı.

Zoru görünce kuytuya kaçanla işimiz olmaz

Cumhur İttifakı’nın yapısını örseleyen ve ittifakın doğasına uygun davranmayan her kim olursa olsun hasmımızdır diyen Ali Önat, “Dava adamı özelliği taşımayan, irade gösteremeyen, bedel ödemeyi göze alamayan, kararının ardında duramayan, fikri mücadelesini kavrayamayan, zoru görünce kuytuya kaçan, lider, teşkilat ve doktrin ilkelerini hiçe saymaya çalışan kişilerle işimiz olmaz, aramızda da barınamaz” dedi.

Kurulan üç sandıkta oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Ali Önat başkan seçilirken, Ali Önat, Mustafa Kaygusuz ve Mustafa Altın üst kurul delegesi oldular.

Kaynak : PHA