Üç Gün Boyunca Bilimle Buluşma

İlçede ilk kez düzenlenen bilim şenliğinde, 60 okuldan binlerce öğrenci, öğretmen ve veli üç gün boyunca bilim, sanat ve sporun bir araya geldiği etkinliklerde buluştu. Şenlik boyunca 7 bin 500'ün üzerinde ziyaretçi, bilimi deneyerek, üreterek ve dokunarak tecrübe etme fırsatı buldu.

Robotik kodlama, üç boyutlu tasarım, tahta baskı, astronomi ve fen deneyleri gibi atölyelerde öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. Katılımcılar yalnızca izleyici olarak kalmadı; projelerde aktif rol alarak bilimsel süreçlerin bir parçası oldu.

Deneyerek Öğrenme ve Farkındalık Çalışmaları

Etkinlik kapsamında bilimsel uygulamaların yanı sıra AFAD Deprem Simülasyon Tırı, sağlık taramaları, çevre bilinci etkinlikleri ve spor alanları da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Katılımcılar, farklı alanlardaki çalışmalara katılarak hem teorik hem pratik bilgiler edindi.

"Bilimi Hayatın Merkezine Taşıyoruz"

Şenliğin kapanışında konuşan Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Can, etkinliğin öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerine önemli katkı sağladığını vurguladı. Can, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilimi hayatın merkezine taşıyarak öğrencilerimizin üretme, araştırma ve merak etme duygularını güçlendirmeyi hedefledik. Üç gün boyunca bilimin, sanatın ve sporun buluştuğu bu şenliğe katkı sağlayan öğretmenlerimize, gönüllülerimize ve bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Gelecek Etkinliklere Işık Tuttu

Gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çeken Akyazı Bilim Şenliği, ilçede bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırırken, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı etkinliklerin düzenlenmesi için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Akyazı Bilim Şenliği, hem öğrenciler hem de aileleri için bilimsel merakın gelişmesine katkı sunarken, ilçede bilim kültürünün yaygınlaştırılması açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi.

