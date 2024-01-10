Yerel seçimlere yönelik kararları arından gelen tepkilere değinen Akşener, "Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz, şurasını AK Parti alırmış. Peki sizlere bir sorum var; biz AK Parti'nin karşısında CHP'nin ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk! Onlara yancılık yapmak için mi kurduk!" dedi. Yerel seçimlerin kazanılması durumunda olacakları sıralayan Akşener, "Göreceksiniz asgari ücret yükselecek. Göreceksiniz 100 bin öğretmen tayin edecekler. Göreceksiniz sizin yaptığınız ücretsiz yemeğin tamamını Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Ve Türkiye'de gençlere 'gidersen git' denilen mantığın değiştiğini göreceksiniz." şeklinde konuştu. Akşener, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Gürhan Özcan'ın adaylığını ilan etti.

AKŞENER: "İYİ Kİ SEÇİMLERE HÜR VE MÜSTAKİL GİRİYORUZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Yerel seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldıklarını hatırlatan Akşener, "Biz simbiyotik bir ilişkiyi, et tırnak ilişkisini hep reddettik. Bizim bir iddiamız var. Bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde epeyce haksızlığa, iftiraya uğradık ama geldiğim nokta şu; iyi ki bu kararı almışız. Türkiye'ye farklı bir rekabet anlayışını yeniden getirdik." dedi. "Herkesin şaşıracağı bir sonuçla karşı karşıya kalacağız" diyen Akşener, "Yerel seçimler sonrasının 2028'e ne kadar olumlu yansıdığını herkes görecek. İlginç olanı şu; birbirinden nefret eden insanları birleştirdik. İnsanları yan yana getirebilen bir konumdayız. Manisa'da da iyi belediyeciliğin nasıl olacağını arkadaşlarımız ispatlayacaklar. Biz de 2028'de bu ülkenin cumhurbaşkanını işaret etme hakkına ve yetkine sahip olacağız." şeklinde konuştu. Şehzadeler İlçe Başkanlığının yeni hizmet ofisinin açılışını gerçekleştiren Akşener, fırın esnafının dertlerini de dinledi.

Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın Manisa'daki ailesini ziyaret etti.