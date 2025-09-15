Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (AKEM) 2025-2026 eğitim dönemi YKS ve LGS hazırlık kursları başladı. Kurslar, tamamen ücretsiz olarak öğrencilere sunuluyor.

Ücretsiz Hazırlık Kursları

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından eğitime verdiği destekleri sürdürüyor. Belediye, bu yıl da Başkan Abdurrahman Tutdere’nin eğitime verdiği önem doğrultusunda gençler için ücretsiz hazırlık kursları başlattı.

AKEM bünyesinde açılan kurslarda öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına hazırlanacak.

200 Öğrenci İçin 7 Sınıf

Kurslara başvuran öğrenciler, deneme sınavına tabi tutuldu. Bu sınav sonucunda 200 öğrencinin katılımıyla 6 YKS sınıfı ve 1 LGS sınıfı oluşturuldu. Yaklaşık 9 ay sürecek eğitim maratonunda öğrencilere hem ders hem de etüt desteği sağlanacak.

Eğitim ve Sosyal Destekler

Alanında uzman öğretmenler eşliğinde yürütülecek kurslarda tüm eğitim tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için ders öncesinde sabah çorbası, aralarda ise çay ikramı yapılacak.

Başkan Tutdere: “Gençlerimizin Yanındayız”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman Belediyesi olarak, geleceğimizi inşa eden gençlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. AKEM bünyesinde başlattığımız YKS ve LGS hazırlık kurslarıyla, sınava hazırlanan öğrencilerimize nitelikli, ücretsiz ve ulaşılabilir bir eğitim imkânı sunuyoruz. Amacımız, gençlerimizin hayal ettikleri üniversitelere ulaşmaları için gereken her türlü desteği sağlamaktır. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına bu tür projeleri artırarak sürdüreceğiz.”

Hedef: Fırsat Eşitliği

Adıyaman Belediyesi, AKEM’de yürütülen bu kurslarla, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasını amaçlıyor. Kursların yıl boyunca düzenli ders, etüt ve rehberlik desteğiyle sürdürülmesi planlanıyor.

