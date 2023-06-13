2022 yılının Mayıs ayında temeli atılan Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaatı devam eden Spor Lisesi son şeklini almaya başladı. Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahil kısmında, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever İbrahim Erdemoğlu tarafından yapımı üstlenilen Spor Lisesi’nin inşaatı tamamlandığında öncelikle Akçaabat’a daha sonra Trabzon’a ve bölgeye önemli katkı sağlayacak.

Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi; 4 katlı 16 derslikli lise, 2 katlı çok amaçlı spor salonu ve 5 katlı 144 kişilik öğrenci pansiyonu binasından oluşacak.

Spor Lisesi’nde yüzme, su sporları, futbol, atletizm, güreş gibi branşlar yer alacak. Tesis içerisinde okul binası, çok amaçlı salon, pansiyon olacak. Spor Lisesine ait tesisler atletizm sahasının deniz tarafı bitişiğinde yer alacak olup; Spor Lisesine ve Cumhuriyetle yaşıt Sebat Spora ait sahalar, okul binası ve Sebat Spor binasının deniz tarafında düzenlenecek. Ayrıca Sebat Spor kulübüne ait tesis binası da Erdemoğlu Holding tarafından mevcut yerinde yeniden yapılmaktadır.

İnşaat çalışmaları süratle devam eden Spor Lisesi’nde hali hazırda projede belirtildiği şekli itibariyle 2 adet okul binası ve spor salonu inşaatı tamamlandı. Yapılan binalarda dış cephe kaplamaları yapıldı cam ve çerçeve aksesuarlarla donatıldı. Binaların iç donanımı ise büyük oranda ilerledi.

Spor Lisesi inşaat çalışmalar hakkında bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Spor Lisesi’nin Akçaabat’a birçok açıdan kazanım sağlayacağını belirtti. Başkan Ekim, konuşmasında şu sözlere yer verdi; “ Yapımı hızlı bir şekilde devam eden Spor Lisesi; sporculara, şehrimize ve bölgemize hizmet verecek. Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi şehrimizin gençlerini akademik, kültürel, spor ve sanat alanlarında avantajlı hale getirecek. Akçaabat’ta inşası hızla ilerleyen Spor Lisesi aynı zamanda da gençlerimizi sporda ulusal ve uluslararası alanda öne geçirecek. Spor Lisesi yapım çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Kısa zaman içerisinde tamamlanıp hizmete açılacak. Çalışmaları yakından ve ilgiyle takip ediyor ve inceliyorum. Spor Lisesi Kompleksinin Akçaabat'ımıza, Trabzon’umuza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’na ve buna vesile olan hemşehrimiz Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’e şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum.”



Kaynak : PHA