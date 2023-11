Tahmini Okuma Süresi: dakika

Akbank ve Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde Akbank Güzel Yarınlar Hareketi 5 farklı kentte gençlere yeni yüzyıl yetkinlikleri kazandıracak olan bir girişim başlattı. Adıyaman’da başlayan ilk çalışmalarda bini aşkın depremzede genç bilim, teknoloji ve sanatla buluşturuldu.

Akbank ve Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile bir yıllık süreçte beş bin gence ulaşılması ve böylece ailelerin ve toplumun da dönüşümüyle güçlü ve sağlıklı bir geleceğin inşa edilmesi hedefleniyor. 75 yıldır Türkiye’nin gelişimine hizmet eden Akbank, Cumhuriyet’in 100. yılında yaşanan büyük deprem afetinin ardından bölge halkı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda finansal ve toplumsal iyileşmeyi önceliklendiren Akbank, gençler için başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile bölgede parlak bir gelecek için çalışıyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde yürütülen çalışmalarla depremden en fazla etkilenen 5 ildeki gençlere bilim, sanat ve teknolojiden ilham alabilecekleri, yeni nesil yetenekler kazanabilecekleri ve psikososyal destek alabilecekleri gezici bir merkez sunuluyor. Bir yıl boyunca 5 kenti gezecek olan bu merkez aracılığıyla beş bin gence ulaşılması hedefleniyor. Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’nde Akbanklı ve TOG’lu uzmanların yanı sıra Akbank Gençlik Akademisi, Akbank Sanat ve Şehrin İyi Hali gönüllüleri de yer alıyor. Böylece güçlü bir iş birliğiyle gençler destekleniyor ve geleceğe hazırlanıyor.



“Sürdürülebilir bir gelecek gençlerimizin desteklenmesiyle mümkün”

Eylül ayında Adıyaman’da başlatılan çalışmalarla ilk bir aylık süreçte bini aşkın genç kodlama eğitimlerinden fotoğrafçılığa pek çok farklı eğitim ve atölyeye katılma fırsatı yakaladı. Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, Akbanklı Deneyimi ve Akbank Akademi Başkanı Selda Özçalık ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı da gezici merkezi ziyaret ederek gençlerle bir araya geldiler.

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi gezici merkezinin Adıyaman’da başlayan çalışmalarının Türkiye’nin sürdürülebilir geleceği için önem taşıdığını belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç; “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşa ettiğimiz bu günlerde istisnasız tüm gençlerimizin sağlıklı bir destek mekanizmasına ve yeni nesil yetkinliklere sahip olması kritik bir önem taşıyor. Bu doğrultuda yaşadığımız büyük afetin ardından başlattığımız seferberliği Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile sürdürüyor, bölge halkına sunduğumuz sosyal ve finansal destekleri güçlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlerimizin sanatla, bilimle ve teknolojiyle iç içe geleceklerini şekillendirmeleri sadece onlar için değil, bölgemizin ve ülkemizin gelişimi için de önem taşıyor. Bu kapsamda; Akbank, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Akbank Sanat, Akbank Gençlik Akademi ve Şehrin İyi Hali büyük bir güç birliği içinde bölgedeki gençlerimizin yanında yer alıyor ve sürdürülebilir geleceğin temellerini inşa ediyor” dedi.



“Kalıcı bir iyileşme sağlanana dek çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise “Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak on binlerce gönüllü gencimiz ve uzmanlarımızla afetin ilk gününden bu yana bölgedeki çalışmalarda rol alıyoruz. Gençlerle birlikte çalışıyoruz çünkü onların geleceği değiştireceğine inanıyoruz. Dayanışma ruhuyla kurduğumuz Destek Merkezlerimiz ise en kırılgan gruplar olan çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun her kesiminde iyi olma halini destekliyor. Onların eğitim, sosyalleşme, psikolojik destek ve kültürel gelişim ihtiyaçlarında yanlarında yer alıyor. Bu merkezlerin ilk gezici versiyonuna ise Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile imza attık. Böylece 5 ilimizde gençlerin yanında yer alıyoruz. Destek sunduğumuz gençler ise bölgenin sosyal ve kültürel dinamiklerine göre farklı ihtiyaçlara sahip. Bu ihtiyaçların tümüne yanıt sunmaya çalışıyor, geniş bir perspektifte etkinlikler ve destek mekanizmaları sağlamaya odaklanıyoruz. Bunun için uzun yıllardır paydaşımız olan Akbank ile bir güç birliği içerisindeyiz. Bölgede kalıcı bir iyileşme sağlanana dek de çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gençler bugünü dönüştürüyor, geleceği şekillendiriyor”

Yaşanan büyük afetin ardından eğitime erişimde engellerle karşılaşan bölge gençleri, hızla değişen yeni nesil mesleklere hazırlanmakta güçlük çekiyor.

Akbank’ın sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda tasarladığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi gençlerin bu ihtiyaçlarına yanıt sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya’da gençlere hem gelişim hem de psikososyal destek olanakları sunuluyor.

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’nde Akbank Gençlik Akademisi, gençleri kariyerlerini şekillendirmeler için Yetkinliğe Giriş Programları kapsamında yer alan 101 buluşmaları ile destekliyor. Bu kapsamda gençler siber güvenlik, bulut teknolojileri, yapay zeka, metaverse, Web 3.0, veri bilimi gibi yeni nesil teknolojilerle tanışıyor. Aynı zamanda inovasyon, girişimcilik konularında deneyim kazanan gençler toplumsal cinsiyet eşitliği gibi sosyal konularda da buluşmalara katılıyor. Akbank Sanat uzmanları ise gençleri stop motion animasyon ve fotoğraf atölyeleri gibi interaktif etkinliklerle buluşturuyor. Böylece teknoloji ile yaratıcılıklarını geliştirebilecek fırsatlar sunuyor.

Akbank’ın gençleri ilgi duydukları alanlarda gönüllülüğe teşvik eden girişimi Şehrin İyi Hali de bu çalışmalara katkı sağlıyor. Böylece Türkiye’nin dört bir yanından üniversiteli gençler afet bölgesindeki akranlarıyla buluşuyor ve birlikte güzel yarınları inşa etmek için çalışıyor.

“Akbank Gençlik Akademisi, her yıl binlerce gence ulaşıyor”

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi kapsamında afet bölgesinde gençlerin yeni yetkinlikler kazanmasında rol alan Akbank Gençlik Akademisi, 2021 yılında kuruldu. Akademi, sunduğu gelişim programları ile Türkiye’nin dört bir yanından gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor. Bu kapsamda ödüllü yarışmalar, eğitim ve mentorluk çalışmaları ve uzun soluklu gelişim programlarını hayata geçiriyor. Böylece toplumsal ve ekosistemsel dönüşüme hizmet ediyor.

İnovasyon, girişimcilik, yapay zeka, sosyal etki gibi stratejik alanlarda gençlere bilgi ve deneyim kazanma fırsatları sunan Akbank Gençlik Akademisi, kuruluşundan bu yana 200’ün üzerinde üniversiteden yaklaşık 120 bin öğrenciye ulaştı.

“Akbank, finansal ve sosyal ihtiyaçlarında afet bölgesinin yanında”

Akbank, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölge için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Afetin ilk döneminde gerçekleştirilen yardım çalışmalarına 650 milyon TL katkı sağlayan Akbank, depremden etkilenen müşterilerine 10 milyar TL’lik finansman desteği sağladı. Aynı zamanda Akbank, Türkiye’nin ilk sosyal temalı sendikasyon kredisini hayata geçirerek depremden etkilenen dış ticaret işlemlerinin finansmanına 500 milyon dolar destek sundu.

