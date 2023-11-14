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İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısına katılan AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış'a AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partililer eşlik etti.

İl Genel Meclisinin 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Milletvekili Alkayış, İl Genel Meclisinin Adıyaman’ın kalkınması için her alanda çaba sarf ettiğini söyledi.

"Hizmetler konusunda yüzde 90-95’lerdeyiz"

Şubat depremlerinden dolayı il merkezinde olduğu gibi köylerde de büyük yıkımlar yaşandığını aktaran Alkayış,"Çok kıymetli İl Genel Meclisi üyelerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2024 yılının bütçesini deprem koşullarında ve depremin etkisi altında yapıyorsunuz. Adıyaman’ımızın yeniden inşa ve ihyası için büyük önem arz eden bu çalışmanızın memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçen yıl yapmış olduğunuz bütçeyle, Adıyaman’ımızın hem köylerinde hem de merkezinde, başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlarda önemli icraatlara imza attınız. Bugün baktığımızda köylerimizde klasik hizmetler diye bilinen içme suyu, kanalizasyon, kilitli parke gibi hizmetler konusunda yüzde 90-95’lerdeyiz. Yine köylerimizde düzenli olarak yapılan çöp toplama faaliyetleri soncunda daha temiz ve daha bakımlı çevre elde etme noktasında belirgin ilerlemeler kaydettik. Ancak 6 Şubat depremlerinden dolayı il merkezinde olduğu gibi köylerimizde de büyük yıkımlar yaşadık. Yapılmış olan yatırım ve faaliyetlerimizin birçoğu yıkıldı, döküldü. Fakat bu durum bizleri yıldırmıyor. İnşallah köylerimizi yeniden inşa edeceğiz ve eskisinden daha mamur hâle getireceğiz." Dedi.

"El ele verip bir araya gelme ve var gücümüzle çalışma günüdür" diyen Alkayış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İl Genel Meclisimiz borcu olmayan, kendini ispatlamış, tecrübeli bir kadroya sahip bir kurumdur. Bu durum sizlerin ne kadar düzgün çalıştığınızı göstermektedir. Özellikle de 6 Şubat depremlerinden sonra, Adıyamanlı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için araçlarınız, personeliniz, bütçenizle insanımıza katkı sundunuz, destek verdiniz. Bu bakımdan başta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan olmak üzere hepinize müteşekkirim. Bugün, Adıyaman’ımız için Meclis Üyeleriyle, Belediye Başkanlarıyla, idarecileriyle ve milletvekilleriyle birlikte el ele verip bir araya gelme ve var gücümüzle çalışma günüdür. Elbirliği ile bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."



Kaynak : PHA