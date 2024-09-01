"Ömer Çelik'ten Sosyal Medya Üzerinden Açıklama"

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir," ifadelerini kullandı. Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nın barışı getiren ve adaleti tesis eden bir müdahale olduğunu vurgulayarak, dizinin bu harekatı Rum propagandası çerçevesinde hedef almasını kabul edemeyeceklerini belirtti.

"Barış ve Adalet Hedef Alınamaz"

Çelik, mesajında ayrıca, "Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz," diyerek, dizinin yayınlanmasına tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü'nün bu açıklaması, dizinin Türkiye'deki yayını öncesinde geniş yankı uyandırdı.

"Tepkiler Devam Ediyor"

Ömer Çelik'in açıklamaları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. AK Parti yetkililerinin, dizinin Türkiye'nin hassas tarihsel konularını çarpıttığı gerekçesiyle tepkilerini sürdürecekleri ifade ediliyor.

Netflix'in 20 Eylül'de yayınlamayı planladığı "Famagusta" dizisi, Kıbrıs Barış Harekatı'nı konu alıyor ve AK Parti'nin sert eleştirilerine maruz kalmış durumda. Dizinin içeriği ve AK Parti'nin tepkileri, önümüzdeki günlerde de tartışma konusu olmayı sürdürecek gibi görünüyor.

Kaynak : PHA