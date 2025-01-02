Mazbata Törenine Yoğun Katılım

Adıyaman Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen mazbata törenine, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin ve çok sayıda partili katıldı. Törende, Kablan'ın mazbatasını teslim almasıyla birlikte resmen AK Parti Adıyaman İl Başkanı olarak göreve başladığı duyuruldu.

Kablan: "Adıyaman'a Hizmet İçin Çalışacağız"

Mazbatasını aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Faruk Bülent Kablan, AK Parti teşkilatının kendisine gösterdiği güvene teşekkür ederek, Adıyaman için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti.

AK Parti Teşkilatından Tam Destek

Mazbata törenine eşlik eden parti yöneticileri de yeni dönemde Kablan’a olan desteklerini ifade etti. Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin, Kablan’ın liderliğinde Adıyaman teşkilatının daha da güçleneceğini ve kente yönelik projelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı.

Yeni Dönem Resmen Başladı

Faruk Bülent Kablan’ın il başkanlığı görevine resmen başlamasıyla birlikte, AK Parti Adıyaman teşkilatında yeni bir dönemin kapıları aralandı. Kablan’ın önümüzdeki günlerde, teşkilat üyeleriyle birlikte kentin öncelikli sorunlarına çözüm bulmak için kapsamlı bir yol haritası açıklaması bekleniyor.

Kaynak : PHA