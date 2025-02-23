İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye Katılan İsimler MKYK’da
Kongrede, İYİ Parti’den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman, İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu ve Gelecek Partisi’nden ayrılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un parti rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Üç milletvekili MKYK listesinde de yer aldı.
Ayrıca, İYİ Parti’den ayrılan Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyithan İzsiz ile Gelecek Partisi’nden ayrılan Mustafa Nedim Yamalı da yeni MKYK üyeleri arasında bulunuyor.
Öne Çıkan İsimler: Osman Gökçek ve Mesut Özil MKYK’da
AK Parti'nin yeni MKYK listesinde dikkat çeken isimler arasında şunlar bulunuyor:
Osman Gökçek – Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu.
Mesut Özil – Türk asıllı eski futbolcu ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu.
Haydar Ali Yıldız – Eski Beyoğlu Belediye Başkanı.
Hilmi Türkmen – Eski Üsküdar Belediye Başkanı.
Abdurrahman Akyüz – Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili.
Zakir Avşar – İletişim profesörü.
MKYK’ye Yeni Giren 39 İsim
Yeni MKYK listesine dahil olan 39 isim şu şekilde:
Abdulkadir Develi
Abdurrahman Akyüz
Ahmet Baha Öğütken
Ayşe Keşir
Cengiz Tokmak
Cihad Terzioğlu
Derya Ayaydın
Dursun Ataş
Eyyüp Kadir İnan
Fatih Sadullah Selman
Fadime Zehra Şener
Gökhan Diktaş
Halit Yerebakan
Haydar Ali Yıldız
Hilal Kalyoncu Koç
Hilmi Türkmen
Hüseyin Yayman
İdris Nebi Hatipoğlu
İsmet Gergerli
Kürşad Zorlu
Mehmet Kırmızı
Melek Duman
Mesut Özil
Muhammed Faruk Acar
Mustafa Demir
Mustafa Hulki Cevizoğlu
Mustafa Nedim Yamalı
Mustafa Özkan
Naim Makas
Nihal Ayan
Osman Gökçek
Sadettin Hülagü
Selçuk Sümer
Serap Yazıcı Özbudun
Seyithan İzsiz
Temel Başalan
Ünal Karaman
Veli Arslan
Zakir Avşar
AK Parti'de Yönetim Yenileniyor
MKYK’de yapılan değişiklikler, AK Parti’nin gençleşme ve siyasi yelpazeyi genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kongrede alınan kararların ardından, AK Parti’nin önümüzdeki süreçte ekonomi, anayasa reformu ve yerel seçimlere yönelik yeni politikalar oluşturması bekleniyor.
Kaynak : PHA