İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye Katılan İsimler MKYK’da

Kongrede, İYİ Parti’den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman, İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu ve Gelecek Partisi’nden ayrılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un parti rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Üç milletvekili MKYK listesinde de yer aldı.

Ayrıca, İYİ Parti’den ayrılan Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyithan İzsiz ile Gelecek Partisi’nden ayrılan Mustafa Nedim Yamalı da yeni MKYK üyeleri arasında bulunuyor.

Öne Çıkan İsimler: Osman Gökçek ve Mesut Özil MKYK’da

AK Parti'nin yeni MKYK listesinde dikkat çeken isimler arasında şunlar bulunuyor:

Osman Gökçek – Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu.

Mesut Özil – Türk asıllı eski futbolcu ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu.

Haydar Ali Yıldız – Eski Beyoğlu Belediye Başkanı.

Hilmi Türkmen – Eski Üsküdar Belediye Başkanı.

Abdurrahman Akyüz – Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili.

Zakir Avşar – İletişim profesörü.

MKYK’ye Yeni Giren 39 İsim

Yeni MKYK listesine dahil olan 39 isim şu şekilde:

Abdulkadir Develi

Abdurrahman Akyüz

Ahmet Baha Öğütken

Ayşe Keşir

Cengiz Tokmak

Cihad Terzioğlu

Derya Ayaydın

Dursun Ataş

Eyyüp Kadir İnan

Fatih Sadullah Selman

Fadime Zehra Şener

Gökhan Diktaş

Halit Yerebakan

Haydar Ali Yıldız

Hilal Kalyoncu Koç

Hilmi Türkmen

Hüseyin Yayman

İdris Nebi Hatipoğlu

İsmet Gergerli

Kürşad Zorlu

Mehmet Kırmızı

Melek Duman

Mesut Özil

Muhammed Faruk Acar

Mustafa Demir

Mustafa Hulki Cevizoğlu

Mustafa Nedim Yamalı

Mustafa Özkan

Naim Makas

Nihal Ayan

Osman Gökçek

Sadettin Hülagü

Selçuk Sümer

Serap Yazıcı Özbudun

Seyithan İzsiz

Temel Başalan

Ünal Karaman

Veli Arslan

Zakir Avşar

AK Parti'de Yönetim Yenileniyor

MKYK’de yapılan değişiklikler, AK Parti’nin gençleşme ve siyasi yelpazeyi genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kongrede alınan kararların ardından, AK Parti’nin önümüzdeki süreçte ekonomi, anayasa reformu ve yerel seçimlere yönelik yeni politikalar oluşturması bekleniyor.

Kaynak : PHA