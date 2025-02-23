“Her Canlıya Şifa Olmaya Çalışıyoruz”

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmet Tekdal, yaban hayatına yönelik tedavi çalışmalarının büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Bize getirilen şahinin kanadında ciddi bir zedelenme vardı. Bu tür yırtıcı kuşların tedavi süreçleri uzun sürüyor ve özen gerektiriyor. Kanadının tamamen iyileşmesi için yaklaşık 50 gün boyunca kapalı alanda dinlenmesini sağladık. Uçma denemeleri yaptık ancak her seferinde tam hazır olmadığını gördüğümüz için süreci dikkatle yönettik. Sonunda sağlığına kavuştu ve doğal yaşamına dönmeye hazır hale geldi. Şahini yeniden özgürlüğüne kavuşturduk.”

Ekosisteme Destek: Yaban Hayatına Duyarlılık

Adıyaman Belediyesi, yalnızca evcil hayvanlar için değil, doğadaki yaralı hayvanların korunması ve tedavi edilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, bölgedeki ekosistemin devamlılığı için yaralı ve hasta yaban hayvanlarını titizlikle tedavi ederek doğal yaşamlarına dönmelerini sağlıyor.

Adıyaman Belediyesi, bu tür çalışmalarla yaban hayatının korunmasına ve doğal dengeye katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, vatandaşlardan yaralı hayvanları yetkililere bildirmelerini istedi.

Kaynak : PHA