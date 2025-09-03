Başkan Kablan mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşriflerini idrak ettiğimiz bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine rahmet, huzur ve bereket getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Leyle-i Mevlid’imiz mübarek olsun.”



Mevlid Kandili’nin anlamı



Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrifini anmak amacıyla idrak edilen mübarek gecelerden biridir. İslam dünyasında büyük önem taşıyan bu gece, rahmet, bereket ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel bir zaman dilimi olarak görülür. Müslümanlar, Mevlid Kandili vesilesiyle camilerde bir araya gelir, dualar eder, Kur’an-ı Kerim tilavetleri dinler ve salavatlarla Efendimizi yâd ederler.



Adıyaman’da da kutlanıyor



Her yıl olduğu gibi bu yıl da Adıyaman genelinde Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlenecek, vatandaşlar bu mübarek geceyi dualarla idrak edecek.

Kaynak : PHA