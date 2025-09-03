Edebiyat, medya ve seramik arasında bir yaşam



Adıyaman doğumlu olan Yapıcı, edebiyat fakültesi mezunu. Uzun yıllar gazetecilik yaptı, dergilerde yazdı, yedi yıldır televizyon programları hazırlayıp sundu. Çocuk ve yetişkin kitapları kaleme aldı. Ancak tüm bu çalışmalarının yanı sıra seramik, hayatında özel bir yere sahip oldu.



Yapıcı, seramikle tanışma sürecini şöyle anlattı:

“Tesadüfen ÇATOM’da seramikle tanıştım. Ardından gençlik merkezinde devam ettim, seramik ve çini üzerine eğitim aldım. Seramik benim için sadece bir uğraş değil, sekiz yılı aşkın süredir ruhumu besleyen bir aşk. Her üründe kendimi yeniden bulduğum, huzurla üretim yaptığım bir alan oldu.”



Deprem sonrası yeni bir yolculuk



6 Şubat depremlerinin ardından bir süre çocuklarıyla birlikte Mersin’de yaşamak zorunda kalan Yapıcı, orada da seramikle bağını koparmadı. Halk eğitim merkezinde ve üniversitede eğitimlere katıldı. Bu süreci şöyle anlattı:

“Depremin acısı ve travmasıyla baş etmek kolay değildi. Ama yazmak ve seramik benim en büyük rehabilite aracım oldu. Orada da seramikten kopmadım. Sonra düşündüm: Dönünce neden bunu daha büyük bir hayale dönüştürmeyeyim?”



Adıyaman’a dönüş ve bir hayalin gerçeğe dönüşmesi



Adıyaman’a dönüşün ardından bir süre çocuklarının eğitimine ve düzen kurmaya odaklandığını belirten Yapıcı, sonrasında hayalini hayata geçirmeye karar verdi:

“Depremden sonra bakış açım değişti. İnsanların sosyalleşmeye, kendini ifade etmeye, bir şeyler üretmeye çok fazla ihtiyacı vardı. Kadınlarımız pek çok işletme açtı, hepsi bana ilham oldu. Ben de neden çini ve seramik üzerine bir atölye açmayayım diye düşündüm. Eşim, ailem ve arkadaşlarım da çok destekledi.”



Coco Mamiel: İsmin ardındaki anlam



Yapıcı, atölyesinin adını çocuklarından ilhamla koyduğunu söyledi:

“Benim üç çocuğum var; Masal, Miran ve Elif Sezen. Onların isimlerinin kısaltmasıyla Mamiel ortaya çıktı. Coco ise butik, şık bir ruhu yansıtsın istedim. Çocuklarım bana en büyük şans, hayatımın en değerli parçaları. Bu işletme de onların ışığıyla doğdu.”



Üretim ve paylaşımın merkezi



Coco Mamiel, yalnızca seramik ürünlerin üretildiği bir atölye değil; aynı zamanda insanların bir araya gelip üretim yapabileceği ve sosyalleşebileceği bir mekan olarak tasarlandı.



Yapıcı, bu vizyonu şu sözlerle açıkladı:

“Burada isteyenler çamurdan ürün yapabiliyor, isteyenler hazır ürünleri kendi zevkine göre boyayabiliyor. Anne-çocuk etkinlikleri, çift atölyeleri, çocuk workshopları düzenlemeyi planlıyoruz. İnsanlar çayını, kahvesini içip sohbet edebilir. Ürünlerimizin her biri eşsiz. Aynı ürünü tekrar yapmaya çalışsanız bile renk tonları, dokular farklı çıkar. Her ürün tek ve özel.”



“Adıyaman’ın böyle bir yere ihtiyacı vardı”



Atölyeyi açarken esnaflığa ilk kez adım attığını belirten Yapıcı, karşılaştığı ilgi ve desteğin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti:

“Esnaflık geçmişim yoktu, acaba olur mu diye düşündüm. Ama insanlar çok sıcak ve kollayıcı davrandı. Gelen herkes ‘Adıyaman’ın böyle bir yere ihtiyacı vardı’ diyor. Bu da bize büyük moral veriyor.”



Sanatla şifa bulmak



Yapıcı, seramiğin yalnızca bir üretim değil, aynı zamanda şifa veren bir uğraş olduğunu vurguladı:

“Benim için seramikle uğraşmak ruhumu iyileştiren bir süreç oldu. Bunu başkalarının da yaşamasını istiyorum. İnsanlar buraya gelip üretim yaptıkça kendini daha iyi hissedecek, ortaya çıkan eserleriyle gurur duyacak. Bu mekân, sadece bir atölye değil; aynı zamanda insanların kendini ifade edebileceği, nefes alabileceği bir yer olacak.”



Altınşehir’de açılan Coco Mamiel, önümüzdeki dönemde atölye çalışmaları, etkinlikler ve seramik satışlarıyla Adıyaman’da sanat ve üretim meraklılarının yeni buluşma adresi olmayı hedefliyor.



Nazan Taştan Yapıcı Kimdir?



Eğitimci, gazeteci yazar, çocuk edebiyatı yazarı. 7 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak,18 Mart 1981’de, Adıyaman’da dünyaya geldi. İlkokulu Fevzi Çakmak İlkokulunda (şimdiki adı Zeynep Turgut İlkokulu), ortaokulu Karacaoğlan Ortaokulunda, liseyi Atatürk Lisesinde okudu. 1998’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı.



Üniversiteyi bitirince döndüğü Adıyaman’daki çeşitli özel kurumlarda Türkçe öğretmenliği, Adıyaman Bugün gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Bir süre de stilistlik eğitimi aldı. Adıyaman Memleketim gazetesinde yazdı.



2017’den itibaren seramik ve cam mozaiği eğitimi aldı. Adıyamanlılar.net ve Haber7 yaman adlı sanal gazetelerde köşeyazarlığı ve Mercan Tv’de Nazan’ın Güncesi programlarını sürdürüyor.



Gizemli Saat, Hazine Hırsızları, Zamanın Efendisi, Arıların İntikamı, Korkunç Bir Film, Miko ve Arkadaşları adlı kitaplarından oluşan çocuk kitabı seti 2017’de yayımlandı.



Nazan Taştan Yapıcı, 2005’te Abdurrahman Yapıcı ile evlendi. İkisi kız, biri erkek olmak üzere üç çocuk annesidir.

Kaynak : PHA