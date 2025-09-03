Kahta 02 Spor’un gollerini 51. dakikada Ömer Akar ve 62. dakikada Hayri Kıcıkoğlu kaydetti. Takımın sahada sergilediği mücadeleci performans, tribünleri dolduran taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.

Maçı izlemeye gelenler arasında Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Kahta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar ve Kahta 02 Spor yönetimi yer aldı. Tribünlerdeki coşku, Kahta’nın futbola olan tutkusunu bir kez daha ortaya koydu.

Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan, maç sonrası yaptığı açıklamada,

“Ziraat Türkiye Kupası’na galibiyetle başlamak bizleri çok mutlu etti. Üstelik bunu güçlü bir 2. Lig ekibi karşısında başarmak bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bizi yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize, belediye başkanımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum,” dedi.

Kaynak : PHA