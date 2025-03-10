Güler, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, sunulan teklifin içeriği ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilerin Bayram İkramiyesi 4 Bin TL’ye Çıkarılıyor

Kanun teklifinde, emekli maaşları ve sosyal yardımlara ilişkin yeni düzenlemeler de yer alıyor. Güler, özellikle 16.5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi artışına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesini 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıyoruz. Bu düzenleme, bütçe dengeleri de dikkate alınarak hazırlandı. Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalar tamamlandı ve bu oran belirlenerek kanun teklifimize dahil edildi."

Yeni düzenleme ile emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemelerinin toplamda 30 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

Kanun Teklifinde Yer Alan Diğer Düzenlemeler

1- Gençlik ve Spor Destekleri:

Olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcuların beslenme, barınma ve yol giderleri ile harçlık desteği, yasal güvence altına alınacak.

Yaklaşık 8 bin sporcunun desteklenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümlerin yerine yeni düzenlemeler getirilecek.

2- Mali Düzenlemeler:

Serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler odalarının genel kurul duyuruları, artık resmi internet sitelerinden yapılacak.

Meslek ruhsatını usulsüz kullananlara meslekten çıkarılma cezası verilecek.

3- Yetki Belgesiz Taşımacılığa Cezalar:

Yetki belgesiz taşımacılık yapanlara yönelik cezalar artırılacak.

Yabancı plakalı araçların ihlalleri için kademeli para cezası uygulanacak.

4- Türkiye Varlık Fonu Denetimi:

Türkiye Varlık Fonu’nun TBMM’de denetim süreçleri daha etkin hale getirilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda daha kapsamlı görüşmeler yapılacak.

5- Doğum Yardımları Artırılıyor:

Doğum yardımı sisteminde değişiklik yapılarak, doğurganlık oranının artırılması teşvik edilecek.

Birinci çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 yıl boyunca 5 bin TL ödeme yapılacak.

"Terörsüz Türkiye İçin PKK ve Bağlı Yapılar Silah Bırakmalı"

Güler, "Terörsüz Türkiye" süreci ve PKK’nın silah bırakmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

*"Buradaki temel muhatap PKK ve onun devamındaki gruplardır. Eğer Türkiye’de silah bırakma noktasına gelinecekse, bu örgütlerin tamamen kendilerini tasfiye etmeleri ve silah bırakmaları gerekiyor.

Şiddetin sona ermesi, bölgede huzurun sağlanması için terör örgütünün silah bırakmasını bir ön koşul olarak görüyoruz. Türkiye, şiddetten ve terörden arındırılmış bir gelecek için mücadele etmeye devam edecektir."*

Cumhurbaşkanı ve Emekli Cumhurbaşkanlarının Maaşlarına Düzenleme

Kanun teklifinde, Cumhurbaşkanı ve emekli Cumhurbaşkanlarının maaşlarını düzenleyen değişiklikler de yer alıyor. Güler, bu konuda şu bilgileri verdi:

*"Pandemi döneminden bu yana eski Cumhurbaşkanlarının maaşları ve emeklilik hakları belirli bir ödenekle karşılanıyordu. Bunu değiştiriyoruz.

Bundan böyle Cumhurbaşkanı, bakanlar, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve milletvekilleri için belirlenen maaş hesaplama sistemi Cumhurbaşkanı ve emekli Cumhurbaşkanları için de geçerli olacak. Böylece bu maaşların katsayılar üzerinden hesaplanması sağlanacak."*

CHP’ye Yönelik Eleştiriler

Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa Büyükşehir Belediyesi hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi.

"CHP'nin Bursa’daki konaklama gideri 4 milyon 229 bin TL"

*"Sayın Özel, geçtiğimiz hafta Bursa’da eski yönetimi yolsuzlukla suçladı. Ancak kendisi 20 Ağustos 2024’te Bursa’ya gittiğinde, CHP heyetinin konaklama giderleri 4 milyon 229 bin TL olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Şimdi, CHP lideri Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nı göreve çağırdı. O halde önce kendi harcamalarının yolsuzluk olup olmadığını açıklamalıdır."*

Beykoz Belediyesi'ndeki Usulsüzlükler

Güler, görevden alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yolsuzluk iddialarını da gündeme getirerek şu eleştirilerde bulundu:

*"CHP’nin iddialarına karşılık, Beykoz Belediyesi’nde 1.5 milyon TL’lik gıda ürününün sosyal tesislere nasıl taşındığını sormak gerekir.

Ayrıca, 15 aylık süreçte toplam 277 araç kiralanmış ve bedeli 1.2 milyar TL’yi bulmuştur. Burada her bir aracın kira bedeli 4.5 milyon TL’ye gelmektedir. CHP’nin yönettiği belediyelerdeki yolsuzlukların hesabı verilmelidir."*

Kanun Teklifi TBMM’de Görüşülecek

AK Parti’nin sunduğu 18 maddelik kanun teklifi, TBMM’de önümüzdeki günlerde görüşülecek. Teklifin özellikle emekli maaşları, sosyal yardımlar ve mali denetimler konularında önemli değişiklikler içermesi bekleniyor.

Güler, AK Parti'nin ekonomik ve sosyal reformları sürdüreceğini, aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıkla ilerleyeceğini belirtti.

Kaynak : PHA