DEM Parti, CHP’yi Ziyaret Etti

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıya ilişkin siyasi parti turları kapsamında CHP'yi ziyaret etti. Heyette, Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Ekonomi Komisyonu Sözcüsü, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da yer aldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Ensar Aytekin ise CHP heyetinde yer aldı.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

Özel: “Kürt Sorununun Çözümü İçin Tek Yol Demokratikleşmedir”

*"Bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Biz CHP olarak doğrudan hiç kimseyle bu süreçle ilgili özel müzakereler yürütmüş değiliz. Ancak hepimizin bildiği bir gerçek var: Türkiye’de bir Kürt sorunu var ve bu sorunun çözülmesinin tek yolu demokratikleşmedir.

Demokratikleşme, yasal düzenlemelerle olur. Yasal düzenlemelerin yapılacağı en önemli zemin de Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. CHP, kimin ne dediğinden bağımsız olarak, Kürt sorununu da kapsayacak büyük bir demokratikleşme paketi önermektedir ve bu sorunun demokratik yollarla Meclis’te çözülmesi için elinden gelen katkıyı sunacaktır."*

“Parlamento Çatısı Altında Çözüm İçin Çağrımı Tekrarlıyorum”

Özel, parlamentonun tüm sorunların çözüm adresi olduğunu vurgulayarak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrısını yeniledi:

*"Hepimiz parlamentoda görev yapan, halkın sorunlarını çözmek için yetkilendirilmiş kişileriz. Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Şehit haberleri duymamak, anaların gözyaşı dökmediği bir Türkiye görmek istiyoruz. Eğer ortada bir çözüm süreci konuşuluyorsa ve bu, barışçıl yollarla gerçekleşecekse, o zaman Meclis devreye girmelidir.

Bu yüzden Sayın Numan Kurtulmuş’a bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Parlamento, diyalog ve çözüm için sorumluluk almalıdır."*

“CHP, Kürt Sorununun Çözümüne Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor”

CHP’nin, Türkiye’de demokratikleşmeyi sağlayacak yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığını ifade eden Özel, bu paketin Kürt sorununun çözümü için de kritik öneme sahip olduğunu söyledi:

*"CHP, Kürt sorununu inkar etmeyen, aksine bu sorunu çözmek için bir demokratikleşme paketi üzerinde çalışan bir partidir. Biz parlamentoda bu konuda adımlar atılmasını istiyoruz. Türkiye’de Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, Sünnilerin, tüm halkların eşit haklara sahip olduğu, tam demokrasi ile yönetilen bir sistem inşa edilmelidir.

Bugüne kadar yapılan hatalar ortadadır. 2013-2015 yıllarında yaşanan süreç doğru yönetilmedi. Muhalefet ve toplum dışlandı, tüm kararlar kapalı kapılar ardında alındı. Sonuç olarak, süreç başarısızlıkla sonuçlandı ve sonrasında Hendek Olayları gibi büyük acılar yaşandı. Biz aynı hataların tekrarlanmaması için demokratik bir çözüm öneriyoruz."*

"AK Parti, Muhalefeti Süreçten Dışlamamalı"

Özgür Özel, Kürt sorununun çözümü için atılacak adımlarda tüm siyasi partilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. AK Parti’nin 2013-2015 yıllarında süreci tek başına yürütme çabasının başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

*"Eğer bu süreç bir siyasi partinin çıkarlarına hizmet edecek şekilde yürütülürse, hepimiz kaybederiz. Daha önce yaşandı, AK Parti ‘Bu iş başarılı olursa tüm siyasi kazancı ben alayım’ dedi ve süreci yönetemedi. Bugün de aynı yaklaşımı görürsek, yine başarısızlık kaçınılmaz olur.

AK Parti’nin CHP’yi ve diğer muhalefet partilerini dışlayarak çözüm sürecini yürütme çabaları yanlış bir yaklaşımdır. Eğer Kürt sorununun çözümü için yeni bir süreç başlatılacaksa, muhalefetin de dahil olduğu, şeffaf ve toplumsal mutabakatı sağlayan bir süreç yürütülmelidir."*

“Suriye’deki Alevi Katliamını Takip Ediyoruz”

Görüşmede, Suriye’de Alevilere yönelik gerçekleştirilen saldırılar da gündeme geldi. CHP olarak bölgede incelemelerde bulunan bir heyet oluşturduklarını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

*"Suriye’de yaşanan Alevi katliamı büyük bir insanlık suçudur. CHP olarak bu konuda duyarlıyız ve 15 milletvekilimizden oluşan bir heyetle bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz.

Suriye'deki azınlıklara yönelik baskı ve saldırılar, sadece bölgesel bir mesele değildir. Türkiye de bu süreci dikkatle izlemeli ve diplomatik adımlar atmalıdır. Burada uluslararası kamuoyunun da devreye girmesi gerekiyor."*

DEM Parti’nin Siyasi Parti Turları Devam Ediyor

DEM Parti Eş Genel Başkanları, CHP ziyaretinin ardından siyasi parti görüşmelerini sürdürecek. Program kapsamında:

12 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de Türkiye İşçi Partisi (TİP),

Saat 14.00’te Saadet Partisi,

Saat 16.30’da Gelecek Partisi ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Özgür Özel, CHP'nin çözüm önerilerini Meclis zemininde tüm siyasi partilerle paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA