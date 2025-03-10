Hatimoğulları, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, CHP’nin Kürt sorununun çözümüne yönelik bir demokratikleşme paketi hazırlığında olduklarını ve bu konuda kendilerini bilgilendirdiklerini söyledi. Hatimoğulları, CHP’nin bu yöndeki çalışmalarına teşekkür ederek, "Bu hazırlık sürecinin Türkiye’nin demokratikleşmesine önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz" dedi.

CHP ve DEM Parti Arasında Görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Ensar Aytekin ile DEM Parti heyeti arasında gerçekleştirilen toplantının yaklaşık iki saat sürdüğü belirtildi.

Hatimoğulları, toplantının oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'deki siyasal gelişmeleri, Suriye'deki Alevilere yönelik saldırıları ve bu konuda alınabilecek önlemleri değerlendirdik. Aynı zamanda Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla ilgili de CHP'yi bilgilendirdik."

"Bu Sürecin Yasal ve Hukuki Bir Zemine Kavuşması Önemli"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, İmralı’dan gelen çağrının Kürt sorununun demokratik yollarla çözümüne dair önemli ipuçları sunduğunu ifade etti. Hatimoğulları, bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için çatışmasızlık ortamının oluşturulmasının önemine dikkat çekti:

"Bu süreçte diyalog zemini çok kıymetli. Sayın Abdullah Öcalan, PKK’ya kendini feshetmesi çağrısında bulundu. PKK da olumlu yönde bir karşılık verdi ve kongrelerini toplayarak bu süreci başlatabileceklerini duyurdu. Ancak bu sürecin ilerleyebilmesi için çatışmasızlık ortamının sağlanması ve yasal, hukuki bir zeminin hazırlanması gerekmektedir. Bugün CHP ile bu konuları da değerlendirdik. Parlamentonun bu sürece dahil olması ve çatışmasızlık sürecinin başlaması büyük önem taşıyor."

CHP, Kürt Sorununun Çözümü İçin Demokratikleşme Paketi Üzerinde Çalışıyor

Hatimoğulları, CHP ile yapılan görüşmede, Kürt sorununun demokratik yollarla çözümüne dair CHP’nin bir demokratikleşme paketi üzerinde çalıştığını öğrendiklerini belirtti.

"Cumhuriyet Halk Partisi, Kürt sorununun çözümünü içeren bir demokratikleşme paketi hazırlıklarıyla ilgili bizleri bilgilendirdi. Biz de bu kıymetli çalışma ve hazırlık için kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Meclis, siyaset kurumu ve tüm demokratik zeminin bu süreçte inisiyatif alması gerektiğine inanıyoruz."

Hatimoğulları ayrıca, iktidarın ve devletin bu sürecin ilerleyebilmesi için sorumluluk alması gerektiğini vurguladı:

"Barış sürecinin heba edilmemesi çok kıymetlidir. Bu nedenle tüm kesimlerce sürecin sahiplenilmesi, katkı sunulması gerekiyor. Bu anlamda devlete ve iktidara önemli görevler düşmektedir."

Suriye'deki Alevi Katliamı da Gündeme Geldi

DEM Parti heyeti, görüşmede Suriye'de yaşanan Alevi katliamına da değindi. Hatimoğulları, bu konuda uluslararası kamuoyunun duyarlı olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Suriye’de Alevi katliamının bir an önce durması, Hristiyanlar, Dürziler ve diğer azınlıkların haklarının korunması çok önemli. Demokratik Suriye Cumhuriyeti’nin inşası, bölgedeki tüm halkların güvencesi açısından kritik bir süreçtir. Türkiye hükümeti başta olmak üzere birçok devletin, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile olan iletişimlerini gözden geçirmeleri ve bu katliamları durdurmak için somut adımlar atmaları gerekmektedir."

MHP ile Görüşme Talebi

DEM Parti Eş Genel Başkanları, görüşme takvimleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile de bir görüşme gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nedeniyle doğrudan bir görüşme olup olmayacağının belirsiz olduğunu, ancak MHP'den bir heyetle 17 Mart’ta bir araya geleceklerini ifade etti.

"Diyalog sürecinin ilerleyebilmesi için hukuki ve yasal zeminin güçlendirilmesi gerekiyor. Parlamentonun bu sürece aktif olarak dahil olması gerektiğine inanıyoruz. Sayın Bahçeli ile doğrudan bir görüşme gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz, ancak MHP heyetiyle görüşmemiz olacak."

Siyasi Parti Ziyaretleri Devam Ediyor

DEM Parti Eş Genel Başkanları ve heyeti, siyasi parti görüşmeleri kapsamında, bugün saat 16.30’da DEVA Partisi, 12 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de Türkiye İşçi Partisi (TİP), saat 14.00’te Saadet Partisi ve saat 16.30’da Gelecek Partisi ile bir araya gelecek.

Hatimoğulları, bu temasların barış sürecinin ilerletilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü noktasında tüm siyasi partilerle görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak : PHA