Bunlar da ilginizi çekebilir

Söz konusu şahıs emniyet birimlerince gözaltına alınırken, çocukların ise devlet koruması altına alındığını duyurn Bakanlık, yürütülecek hukuki sürece müdahil olarak olayın yakın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Bakan Yerlikaya 'sahipsiz köpekler' ile ilgili talimat verdi

Bakan Yerlikaya 'sahipsiz köpekler' ile ilgili talimat verdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu video sonrası adresin tespitinin yapılarak İl Müdürlüğü ekiplerince emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçildiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videoları paylaşan babanın emniyet ekiplerince gözaltına alındığı, çocukların ise devlet korumasına alındığını açıkladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.