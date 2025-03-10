İftar programına; Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Türk Ocakları Adıyaman Şubesi Başkanı Doç. Dr. Samet Zenginoğlu, ADYÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Cihan Bulundu, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sedat Erol ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Genç Nesiller Derneği Başkanı Düşük: “Gönül Soframızda Buluştuk”

İftar yemeğinin ardından konuşan Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, derneğin faaliyetlerine ve Ramazan ayında yapılan çalışmalara değindi.

*"Ramazan ayında geleneksel iftar soframızı kurduk. Genç Nesiller Derneği olarak gönüllülerimizle bir araya geldik. Aramızda üniversiteden gönüllü kardeşlerimiz var. Adıyamanlı gençlerle ve dernek gönüllülerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu davetimize teşrif eden Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Fikret Keleş, akademisyen hocalarımız Samet Zenginoğlu, Ahmet Cihan Bulundu ve Sedat Erol’a teşekkür ediyorum. Ramazan ayında toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerimiz sürecek.”*

Dernek Çalışmaları Devam Ediyor

Genç Nesiller Derneği, özellikle yetim ve öksüz çocuklar, afetzedeler, kadınlar ve gençler için çeşitli projeler yürütüyor. Arama-kurtarma eğitimleriyle de dikkat çeken dernek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

İftar programı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona ererken, gençler ve gönüllüler bu tür etkinliklerin artırılması yönündeki taleplerini dile getirdi.

Kaynak : PHA