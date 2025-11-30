AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman'ın il oluşunun 71. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehrin AK Parti iktidarları döneminde büyük bir dönüşüm yaşadığını vurguladı. Şan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, geride kalan vatandaşlara sağlık ve sıhhat dileğinde bulundu.

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Şan mesajında, Adıyaman'ın 1 Aralık 1954'te 6418 sayılı Kanun ile Malatya'dan ayrılarak il statüsüne kavuştuğunu hatırlattı. Şan, 'Adıyaman'ımız bundan 71 yıl önce Malatya'dan ayrılarak il haline gelmiştir. Şehrimiz, AK Parti iktidarıyla birlikte adeta kabuğunu kırdı. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, deprem konutlarından kamu binalarımızın yenilenmesine kadar birçok alanda gerçekleştirdiğimiz devlet yatırımlarıyla Adıyaman en parlak dönemlerini yaşamıştır' ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremi sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarına değinen Şan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen projelerin Adıyamanlılar tarafından takdirle karşılandığını belirtti. 'Her seçimde bize büyük bir teveccüh gösteren hemşehrilerimize hizmet yolunda ne yapsak azdır. Adıyaman sevdasıyla çıktığımız bu yolda kesintisiz hizmet dönemini sürdürmek için milletvekilleri olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Şan, ilin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin yanı sıra turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ve eğitim yatırımlarının artırılmasına önem verdiklerini vurguladı. 'İlimizin sahip olduğu mümtaz değerleri yeni fırsatlar anlayışıyla dünyaya tanıtmak için gayret ediyoruz. Adıyaman'ın il oluşunun 71. yıl dönümünü gururla kutlarken, 6 Şubat'taki acı felaketin hüznünü de yüreğimizde hissediyoruz. Hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE