“Türkiye huzurun ve güvenin ülkesi olacak”



AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunun güçlü bir mesaj taşıdığı vurgulandı:



“Türkiye, terörün gölgesinden tamamen kurtulmuş, huzurun ve güvenin kalıcı olarak tesis edildiği bir ülke olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı bu vizyoner mektup milletimize umut, dosta güven, düşmana ise net bir mesaj olmuştur.”



200 kişilik ekip sahada olacak



Açıklamada, il genelinde geniş kapsamlı bir saha çalışması yürütüleceği ifade edildi. Buna göre özellikle İmamağa Mahallesi başta olmak üzere Adıyaman’ın tamamında 200 kişilik saha ekibiyle ziyaretler gerçekleştirilecek. Ziyaretlerde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunun içeriği halka aktarılacak hem de ortaya konulan vizyon birebir temaslarla vatandaşlara anlatılacak.



“Bu sadece bir saha faaliyeti değil”



AK Parti İl Başkanı Kablan, çalışmaların yalnızca teknik bir saha faaliyeti olmadığını, aynı zamanda milli birlik ve kardeşliğin de bir ifadesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:



“Bu çalışmalar sadece bir saha faaliyeti değil, aynı zamanda birlik, kardeşlik ve teröre karşı topyekûn bir duruşun ifadesidir. Milletimizin desteğiyle, hiçbir fitneye, hiçbir bölücü yapıya geçit vermeden Adıyaman’da ve Türkiye’nin her noktasında bu kutlu yürüyüşü sürdüreceğiz.”



Basına çağrı



Açıklamanın sonunda basın mensuplarına da çağrıda bulunuldu:



“Basınımızın kıymetli temsilcilerinden, bu süreçte bizlere eşlik ederek kamuoyunu doğru ve etkili bir şekilde bilgilendirmelerini bekliyoruz. Katılımlarınız için şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyoruz.”

Kaynak : PHA