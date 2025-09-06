Depremden şampiyonluğa: Adıyamanlı kardeşler, acılarını sporla aştı - Videolu Haber
Organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, bu turda Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile eşleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 skorla mağlup ederek tarih yazdı. Milliler, Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükseldi.
İki rakip arasındaki set sonucu ise şöyle:
1. set: 16-25 (Japonya)
2. set: 25-17 (Türkiye)
3. set: 18-25 (Türkiye)
4. set: 27-25 (Türkiye)
Finaldeki rakibimiz Brezilya - İtalya maçının ardından netleşecek. İki rakip arasındaki maç, bugün saat 15.30'da başlayacak.
