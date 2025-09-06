Organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, bu turda Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile eşleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 skorla mağlup ederek tarih yazdı. Milliler, Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükseldi.

İki rakip arasındaki set sonucu ise şöyle:

1. set: 16-25 (Japonya)

2. set: 25-17 (Türkiye)

3. set: 18-25 (Türkiye)

4. set: 27-25 (Türkiye)

Finaldeki rakibimiz Brezilya - İtalya maçının ardından netleşecek. İki rakip arasındaki maç, bugün saat 15.30'da başlayacak.

Kaynak : PHA