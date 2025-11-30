Adıyaman'da 'Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen yürüyüş ve çevre temizliği etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yeşilay Adıyaman Şubesi ve Adıyaman İl Şair Spor Kulübü tarafından organize edilen etkinliğe AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır da katıldı.

Etkinlikte konuşan Ekrem Çadır, Yeşilay'ın çalışmalarının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek bağımlılıklarla mücadelenin sadece tütün ve alkolle sınırlı olmadığını, teknolojik bağımlılığın da son yıllarda ciddi bir sorun haline geldiğini ifade etti.

Başkan Çadır, 'Bugün Adıyaman İl Şair Spor Kulübü ve Adıyaman Yeşilay Cemiyeti'nin düzenlediği Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında bir aradayız. Yeşilay denince akla sadece sigara, alkol ve uyuşturucu değil, artık teknoloji bağımlılığı da geliyor. Ben şahsen bugüne kadar hiç sigara içmemiş biri olarak Yeşilay Spor Kulübümüzü ve Yeşilay Cemiyeti'ni sonuna kadar destekliyorum. Parti olarak da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE