Eski AK Parti Milletvekili ve Yazar Şamil Tayyar, TV100'de gazeteci Talat Atilla'nın programına konuk olarak İmralı görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'in Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme sonrası dile getirdiği 'Darbe mekaniği devreye girebilir' sözlerine dikkat çekti.

Tayyar, Öcalan'ın son görüşmede sürecin başarısız olması halinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) içinde Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacağını belirttiğini öne sürdü. Tayyar, 'DEM Partili Koçyiğit'in aktardığı gibi darbe mekaniğinin devreye girebileceği vurgulayarak, 'Öcalan, Devlet beye yönelik bu planın varlığını söyledi. Bahçeli'ye yönelik bir darbe ifadesi bugüne kadar gündeme gelmemişti, ilk kez açıklıyorum' dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit de İmralı görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, sürecin başarısız olması durumunda darbe mekanizmasının devreye girebileceğini ve bunun farklı kesimlere de yönelebileceğini ifade etmişti.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Koçyiğit'ten oluşan 3 kişilik heyet, İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşmüştü. Tayyar'ın iddiaları, görüşmenin kamuoyunda tartışma yaratmasına neden oldu.

Kaynak : PERRE