Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından yeni döneme ilişkin planlamaların ele alındığı belirtilirken, özellikle yurtdışındaki vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarının güçlendirilmesine yönelik projelerin gündemde olduğu ifade edildi. Gerçekleştirilen temasların ardından kurumlar arası iş birliğinin artırılması yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılırken, önümüzdeki süreçte daha kapsamlı çalışmaların hayata geçirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Yapılan değerlendirmelerde mevcut projelerin geliştirilmesi ve yeni uygulamaların devreye alınması konusunda çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yeni Dönemde Proje Odaklı Çalışmalar Planlanıyor

Ahmet Aydın’ın gerçekleştirdiği ziyaretin ardından özellikle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için proje bazlı çalışmaların ön plana çıkacağı ifade edildi. Eğitimden sosyal desteklere kadar birçok alanda yeni adımların atılması planlanırken, farklı ülkelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmaların artırılması gündeme geldi.

Kurumlar Arası İş Birliği Güçlendirilecek

Yapılan görüşmeler kapsamında ilgili kurumlar arasında koordinasyonun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılması için ortak projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yurtdışındaki Vatandaşlara Yönelik Hizmetler Genişletilecek

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye ile olan bağlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yeni dönemde daha kapsamlı şekilde sürdürülmesi bekleniyor. Bu kapsamda sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda atılacak adımların artırılacağı belirtiliyor.

