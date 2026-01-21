Türk Bayrağının, bağımsızlığın, egemenliğin ve ortak iradenin sembolü olduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

'Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafında yaşanan ve bayrağımızı hedef alan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür girişimlerin amacının; milletimizin birliğini zedelemek, huzurunu bozmak ve bölgede yeni gerilimler üretmek olduğu açıktır. Bayrağımız, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve ortak irademizin sembolüdür. Ona yönelen her saldırı, sadece bir simgeye değil, milletimizin tamamına yöneliktir. Ancak unutulmamalıdır ki bu tür provokasyonlar, asıl hedeflerine ancak toplumlar tahrik edildiğinde ulaşabilir. Bölgemizde yaşanan her hadise, sadece ilgili ülkeyi değil, tarihsel, kültürel ve insani bağlarımız nedeniyle bizleri de yakından ilgilendirmektedir. Özellikle Türkiye'nin kararlılıkla yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' süreci ve bölgede kalıcı istikrar hedefi, bazı odaklar tarafından bilinçli şekilde sabote edilmek istenmektedir. Bu nedenle bugün her zamankinden daha fazla sağduyuya, aklıselime ve sorumluluk bilincine ihtiyaç duyulmaktadır. Suriye'de kalıcı huzurun; tüm etnik ve dini kimliklerin haklarının anayasal güvence altına alındığı, ayrıştırıcı değil kuşatıcı bir anlayışla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu meselenin çözümünde tercih edilmesi gereken yol; ayrışmaya ve çatışmalara yol açmayacak şekilde, diyaloga dayalı,eşit vatandaşlık temelinde her kesimi gözeten ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımdır. Bu süreçte aklın ve sağduyunun hâkim olması, yapılan anlaşmalara sadık kalınması, verilen sözlerin tutulması ve sahada samimi bir iradenin ortaya konulması hayati önem taşımaktadır. Bizler, fitneyle ümmeti bölmeye çalışanlara karşı, kardeşliği esas alan bir anlayışın tarafıyız. Zira Yüce Kitabımızda buyurulduğu üzere: 'Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin.' (Hucurât, 10) Bu bilinçle; fitneye karşı feraseti, ayrışmaya karşı birliği ve kardeşliği savunmaya devam edeceğiz.'

ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE