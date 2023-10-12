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Yapımına başlanılan afet konutlarının geldiği aşama ve mevcut durumunun görüşüldüğü koordinasyon toplantısı Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında yapıldı.

Koordinasyon toplantısına, Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri ile TOKİ afet konutlarının yapımını üstlenen müşavirler ve ilgili firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinden çok etkilenen Adıyaman kent merkezi ve köylerinde yapımı devam eden afet konutlarının geldiği aşama ile alt yapı ve üst yapı çalışmaları değerlendirildi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol konuya ilişkin açıklamasında, "Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını bir an önce sarmak, şehrimizdeki genel hayatı normale döndürmek ve vatandaşlarımızı sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için gece gündüz demeden tüm alanlardaki çalışmalarımız hızla devam ediyor." dedi.



Kaynak : PHA