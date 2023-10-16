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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerler arasında Adıyaman'da bulunuyor. Binlerce binanın yıkıldığı Adıyaman’da felaketin üzerinden 8 ay geçse de acıları henüz dinmedi.

Herkes Duysun muhabirine konuşan afetzedeler, karşılaştıkları sorunları "Söz Vatandaşta" programında dile getirdi.

Depremzede Şevket Bey, “Vardiyalı çalışan bir bireyiz ve gece nöbete gittiğimizde yapılan hiçbir yardımdan faydalanamıyoruz. AFAD ekipleri kapıya geldiklerinde evde değilsek geçip gidiyorlar. Ardından biz yeniden almaya gittiğimizde ‘kalmadı’ veya ‘sonra gelin’ diye geçiştiriyorlar. Devletin bize bu sürede gösterdiği azmi AFAD göstermiyor.” dedi.

“AFAD PASİF KALIYOR”

Deprem mağdurlarından biri olan Abuzer Bey ise açıklamasında, “Konteyner kentte güvenlik ve düzen yok. İhtiyaçlar karşılanmıyor. Kızılay’ın dağıttığı 3 bin TL’lik deprem destek kartı ihtiyaç sahiplerine değil, ihtiyacı olmayanlara dağıtıldı. Buraya gelen yardımlar ihtiyaç sahiplerine verilmiyor. AFAD burada çok pasif kalıyor. Devlet büyüklerinin buralara birer müfettiş göndermesi uygun olur. O zaman bizi anlarlar" dedi.

“EŞİMİ YAŞATMAK İÇİN VERDİĞİM MÜCADELEYİ KAYBETTİM”

Depremden etkilenen vatandaşlardan bir diğeri olan Sait Amca ise, enkazdan ancak 32 saat sonra kurtulabildiğini anlattı.

Van’dan 3 kişilik özel ekip gelerek, 6 saat süren çalışmanın ardından eşini enkaz altından çıkarıldığını ifade eden Sait Amca, "Hemen acil servise götürdüm ama hastanede doktor yoktu. Eşimi il dışına götürmemi söylediler. Ortada çevre, il diye bir şey kalmamıştı ki. Her taraf yıkıldı. Hemen Halfeti’ye götürdüm. Orada yapılan işlemlerin ardından acil olarak Harran Üniversitesi’ne götürmem gerektiğini söylediler. Hastamı tekrar aldım ve yola çıktım. Harran Üniversitesi’nde yoğun bakıma aldılar, sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkardık. Doktorlar, ‘bu bizim işimiz değil, sen bunu Gaziantep’te özel bir hastaneye götür’ dediler. Oraya götürdüm. Plastik cerrahi doktoru yarasını temizledi. 15 gün boyunca hastanede yattı. Sonra tekrar Şanlıurfa’ya gönderdiler. Geldiğimde dahiliye doktoru yoğun bakıma yatış gerçekleştirdi. 4 ay yoğun bakımda kaldık. Bu yaşımda eşimi yaşatabilmek adına gezmediğim hastane kalmadı ama maalesef mücadelemize yenik düştük. 6 Haziran sabahı eşimi kaybettim. Adıyaman’a geri döndüm ve şimdi de engelli oğlum ile burada yaşam mücadelesi veriyorum" diye konuştu.