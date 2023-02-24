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Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Buna göre;

Karar, 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle OHAL ilan edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı kapsıyor.

Olağanüstü Hâl (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen OHAL kapsamında yer alan illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin alınan tedbirler belirlendi

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