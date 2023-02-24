Olağanüstü Hâl (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen OHAL kapsamında yer alan illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin alınan tedbirler belirlendi
Karar, 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle OHAL ilan edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı kapsıyor.
Buna göre;
- Plan, parselasyon, yapı ruhsatı, taşınmaz mülkiyeti veya imar haklarının aktarılması, takas ve trampa işlemleri ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen dosyalardan damga vergisi, resim, harç ve harcamalara katılma payı alınmayacak.
- Kamulaştırma işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülecek.
- Yerli veya yabancı kişi, kurum ve kuruluşlar, Bakanlıkça gösterilecek yerlerde konut ve işyeri yaptırabilecek.
- Yıkıntı atıklarının dökümü valilikçe belirlenen alanlara yapılacak.
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