Olağanüstü Hâl (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen OHAL kapsamında yer alan illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin alınan tedbirler belirlendi

Karar, 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle OHAL ilan edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı kapsıyor.

Buna göre;

  •     Plan, parselasyon, yapı ruhsatı, taşınmaz mülkiyeti veya imar haklarının aktarılması, takas ve trampa işlemleri ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen dosyalardan damga vergisi, resim, harç ve harcamalara katılma payı alınmayacak.
  •     Kamulaştırma işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülecek.
  •     Yerli veya yabancı kişi, kurum ve kuruluşlar, Bakanlıkça gösterilecek yerlerde konut ve işyeri yaptırabilecek.
  •     Yıkıntı atıklarının dökümü valilikçe belirlenen alanlara yapılacak.

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