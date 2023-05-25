Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3,5 milyon öğrencinin eğitimin dışında kaldığı iddialarına ilişkin son 20 yılda gerçekleştirilen okullaşma oranlarını vurgulayarak, okul öncesinden ortaöğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 99'un üzerine çıkardıklarını kaydetti. Bakan Özer, deprem bölgesindeki öğrencilere 30 bin burs kontenjanı müjdesi verdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. Özer, bursluluk sınavı kapsamında, deprem illerindeki öğrenciler için ilave 30 bin kontenjan ayırdıklarını bildirerek toplam burs kontenjanını 100 bine çıkardıkları müjdesini paylaştı.

Bakan Özer, OHAL kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda depremden etkilenen illerde anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilerin tamamına verilen 863 liralık burs imkanının devam ettiğini hatırlatarak yeni bir müjdeyi paylaşmak istediğini ifade ederek şunları kaydetti.



"İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bursluluk sınavımızı 3 Eylül 2023 tarihinde yapacağız. Bu bursluluk sınavına Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı. Kıymetli bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkarttık. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursuna ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar bu burstan yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz. Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Başvurular 29 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bursluluk sınavına ortaokul ve lise öğrencileri, hazırlık sınıfları dahil olmak üzere 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin girebilme imkanları var. Bu sınava ikinci dönem konuları dahil olmayacak; tıpkı LGS'de yaptığımız gibi bursluluk sınavında da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız."



Bakan Özer, öğretmen atamalarına ilişkin de, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yirmi yılda her yıl çok sayıda öğretmen atandı. 2000'yi yıllarda 500 bin öğretmen varken şu anda 1 milyon 250 bin öğretmene ulaşan bir eğitim sistemimiz oldu. Yakın zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 45 bin öğretmen ataması yaptık." değerlendirmesinde bulundu.