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AFAD duyurusunda, 15 il için 'Turuncu' ve 16 il için 'Sarı' uyarı olmak üzere toplam 31 il için meteorolojik uyarı yapıldı

Turuncu uyarı yapılan iller: Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak.

Sarı uyarı yapılan iller: Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilen duyuruda, 'Sarı ve Turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halinde olup; gelen ihbarlara süratle müdahale edilmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA