Adıyaman Valiliği'nde sahadaki son durum değerlendirildi Adıyaman Valiliği'nde sahadaki son durum değerlendirildi

AFAD duyurusunda, 15 il için 'Turuncu' ve 16 il için 'Sarı' uyarı olmak üzere toplam 31 il için meteorolojik uyarı yapıldı
Turuncu uyarı yapılan iller: Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak.
Sarı uyarı yapılan iller: Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova.
Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilen duyuruda, 'Sarı ve Turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halinde olup; gelen ihbarlara süratle müdahale edilmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA