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Açlık grevindeki doktor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan destek isteyecek

Açlık grevindeki doktor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan destek isteyecek

http://afadyardimmarket.gov.tr adresinden yardımların nasıl yapılacağına ilişkin video da yer alıyor.

Yardım Market aracılığıyla isteyenler afet bölgesindekilere bebek seti, gıda kolisi, kuru gıda kolisi, uyku tulumu, hijyen kolisi, evcil veya sokak hayvanları için mama, battaniye bağışlayabilecek, kira bağışı veya çadır için destekte bulunabiliyor.

"Destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor, depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor" denilen uygulama tanıtımında, "Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde" ifadesi kullanıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulamaya açtıkları "AFAD Yardım Market'e desteklerin beklendiğini duyurdu.

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