AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulamaya açtıkları "AFAD Yardım Market'e desteklerin beklendiğini duyurdu.
"Destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor, depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor" denilen uygulama tanıtımında, "Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde" ifadesi kullanıldı.
Yardım Market aracılığıyla isteyenler afet bölgesindekilere bebek seti, gıda kolisi, kuru gıda kolisi, uyku tulumu, hijyen kolisi, evcil veya sokak hayvanları için mama, battaniye bağışlayabilecek, kira bağışı veya çadır için destekte bulunabiliyor.
http://afadyardimmarket.gov.tr adresinden yardımların nasıl yapılacağına ilişkin video da yer alıyor.