Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli yağışa beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzlulara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Günlük hava raporunu yayımlayan Meteoroloji, genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğini duyurdu.

TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ TEHLİKESİ RİSKİ

Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiği Pazar günü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin edildiği, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğu kaydedildi.

AFAD'DAN DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Öte yandan AFAD Başkanlığı da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirerek, deprem bölgesindeki vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1632142371662987266