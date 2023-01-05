Güzel Sanatlar Fakültesinin iSergi Salonu’nda gerçekleşen açılışa ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Alagöz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Atalay, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.
Dr. Öğr. Üyesi Başak Danacı Polat ile Öğr. Gör. Ümit Parsıl koordinatörlüğünde organize edilen ve Temel Sanat Eğitimi, Sanat Uygulamaları ve Desen Atölyelerinin çalışmalarından oluşan 180 eserin görücüye çıktığı sergi sanatseverlerden büyük beğeni topladı.
Sergi açılışında konuşan ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, çalışmalarda emeği geçen öğrenci ve akademisyenlere teşekkür ederek serginin 2 hafta boyunca açık kalacağını söyledi.
ADIYAMAN (PHA)
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