Adıyaman Üniversitesinde topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde 150 adet zeytin fidanı toprak ile buluşturuldu.

Etkinlikle ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç, topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde kız yurdu bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Daha yeşil ve yaşanılır bir dünya için 150 adet zeytin fidanını toprakla buluşturan öğrencilerimize doğanın önemini de kavratmaya çalıştık. Güzel bir etkinlik oldu. Benzeri etkinliklerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.