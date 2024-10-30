Küratörlüğünü Derya Yücel’in üstlendiği ve “I’ll Play Too…” başlığıyla sunulan sergi, 5 Kasım’da Sabancı Üniversitesi KASA Galeri’de açılacak.

Adıyaman Üniversitesi’nde görev yapan Kuruçay, eserlerinde “solastalji” kavramı üzerinden çevresel değişim ve doğal afetlerin yarattığı psikolojik etkileri ele alıyor. Adıyaman’da ürettiği yapıtlarını, video art, kâğıt işleri, artırılmış gerçeklik ve enstalasyon gibi çeşitli disiplinlerle bir araya getiren sanatçı, izleyicilere interaktif bir deneyim sunmayı hedefliyor. Artvive uygulaması aracılığıyla eserlerin artırılmış gerçeklik unsurlarıyla incelenmesi, ziyaretçilerin çalışmalara daha derinlemesine bağ kurmasına olanak tanıyor.

"Sergi Detayları"

Açılış Tarihi: 5 Kasım 2024, Saat 17:00

Sergi Süresi: 5-15 Kasım 2024

Yer: Sabancı Üniversitesi KASA Galeri, Minerva Han, Bankalar Caddesi No: 2, Beyoğlu/İstanbul

Sanatçı Hakkında: Sivas doğumlu olan Büşra Kuruçay, Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden bölüm birinciliğiyle mezun olduktan sonra, sanatta yeterlilik eğitimine Düzce Üniversitesi’nde devam etti. Ekoeleştirel bir bakış açısı ile insan-doğa ilişkisini sorgulayan Kuruçay, Adıyaman Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını sürdürüyor ve Türkiye ile uluslararası arenada pek çok sergi ve çalıştayda yer alıyor.

Kuruçay’ın projesi, güncel çevresel sorunlara sanatsal bir yaklaşımla dikkat çekerken, kültürel mirasın kaybı ve değişim sürecini irdelemeyi amaçlıyor.

Kaynak : PHA