Tahmini Okuma Süresi: dakika

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonundaki açılış programına Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Ufuk Solmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Ebubekir İnan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Harun Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabbağ: Doğal Mirası ve Biyolojik Çeşitliliği Koruyarak Projenin hedeflerine ulaşmasını hedefliyoruz

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın akabinde programın açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ, yabancı uyruklu gençlerin ev sahibi ülkenin kültürü hakkında bilgi edinmesini, kültürel mirasın korunmasında ve tanıtılmasında kültürel etkileşimi sağlayarak, turizmin gelişimine katkı sunmak istediklerini belirtti.

Prof. Dr. Sabbağ, "Proje ile Türk ve Avrupa Birliği kuruluşlarının ortaklığında yürütülen ortak kültürel miras faaliyetlerinin tanıtılmasını ve geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Turizmin gelişmesinde kilit unsur olan çevresel kaynakları kullanarak, temel ekolojik süreçleri gözeterek, doğal mirası ve biyolojik çeşitliliği koruyarak projenin hedeflerine ulaşmasına dikkat ediyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Gelse: Türkiye’deki Kültürel Değerlerin Hem Uluslararası Hem de Yurtiçinde Tanıtılmasını Hedefliyoruz

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, projenin Adıyaman turizmin gelişimine ve ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunacağına inandığını belirterek, "Projeyle kültürel miras konusunda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’deki kültürel değerlerin, tarihi yerlerin hem uluslararası hem de yurtiçinde tanıtılması, turizmin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin hedef grubunda, 18 ila 30 yaş arasındaki gençler, Türk ve İspanyol vatandaşları, etnik azınlıklar, göçmenler, engelliler, yoksullar, sosyal dışlanma risk altındaki kişiler yer alıyor. Hedef grup, proje uygulanan illerin, ülkelerin kültürel mirası, gelenekleri, halk oyunları, el sanat ve zanaatları, yerel dansları, ritüelleri ve efsaneler hakkında bilgi sahibi olacak. Genç nesil kendi kültürü, ortak ülke kültürü, değerler, arkeolojik alanlar, müzeler, anıtlar, tarihi yerler, efsaneler, tarihi sanat eserleri ve arşivler hakkında bilgi sahibi olacak. Ayrıca, tarihi ve kültürel değerler hakkında da bilinç seviyeleri artacaktır." dedi.

Rektör Prof. Dr. Kelleş: Sistematiğe ve kararlılığa dayalı projeler her zaman kazanır

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve bu kültürleri harmanlayarak kendi kültürünü oluşturan Adıyaman’ın medeniyetler listesinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Kelleş, Adıyaman birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir şehir, milattan önceki yıllara kadar uzanan kadim bir kültürdür. Samsat ve Eskitaş köylerinde bulunan Asur mühürleri ve Hititlere ait hiyeroglif ile yazılmış kitabeler, Anadolu’daki tarihi silsilenin ilimizde de devam ettiğini göstermektedir. Adıyaman, yaşadığı bu tarihi serüvenle kültürel anlamda inanılmaz bir zenginlik kazanmıştır. Bunca uygarlığın kültürlerinin harmanlanmasıyla kendine has, oldukça zengin bir kültüre sahip olmuştur. Öyle inanıyorum ki, çok yakın zamanda bu projelerle yetmişli yıllarda at başı gittiğimiz ancak, zamanla arayı açan benzer destinasyonlarla arayı kapatacak, hatta geçeceğiz. Gün yüzüne çıkmamış sayısız eserleriyle neden bir kültür merkezi olmayalım? Kızılderililerin avlandığı ve avlarını yedikleri mağaralara milyonlarca turisti çekmeyi başaran ABD’ye karşın onlarca medeniyete beşiklik etmiş Adıyaman neden birkaç yüz bin turistle yetinsin? Ben sistematiğe ve kararlılığa dayalı projelerin her zaman kazanacağına inanıyorum. Bu bağlamda projemizin de hedefine ulaşacağına olan inancım tamdır. Projede emeği geçenleri kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Kılıç: Çocuklarımıza kültürümüzü öğretmeliyiz

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, projenin şehrin tanıtımı noktasında önemli bir misyon üstlendiğini belirterek,"Şehrimizin tanıtımı noktasında bu adım çok önemliydi. Bizler, hem somut hem de soyut kültürümüzü tanıtmak zorundayız. Bunlar dünya mirası ve sadece bize ait değiller. Bu topraklar bereketli Mezopotamya topraklarıdır. Gençlerimiz ve çocuklarımıza kültürümüzü tanıtma konusunda eksik kaldığımızı, bu konuda derhal aksiyon almamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biri de sanat ve kültürdür. Bunun yanı sıra insanı insan yapan ahlaki değerleri de unutmamamız gerekiyor. Bu bağlamda bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, güzel sonuçlar ortaya çıkmasını temenni ediyorum."dedi.

Vali Dr. Varol: Tema anlamında çok önemli bir proje

"Yüzümüzü güldüren, bizleri mutlu eden bir proje" diyerek sözlerine başlayan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol,"Projemiz, AB ile uyum sürecini başlattığımızdan beri bize ayrılan fonlardan yararlanılarak hazırlanan bir proje. Bu fonlardan faydalanmak için proje üretmek gerekiyor. Bu fonların ülkemizin güzel bir köşesinde faydalı bir şekilde değerlendirildiğini görmek bizleri memnun ediyor. Göçmenler ile ilgili bir tema seçilmesi önemli. Göç olgusu bugün küresel güvenlik olgusunun ciddi zarar gördüğü bir ortamda yüz yüze kalmak zorunda olduğumuz bir olgu. Bir başka tema kültürel mirasın korunması. Bu Adıyaman’ımız için çok önemli. Çünkü Adıyaman çok zengin bir kültürel mirasa sahip olan bir şehir. Bunu korumakla ilgili bizlere çok önemli görevler düşüyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu güne kadar bunu başarıyla yapmış bir şehir Adıyaman. Kendisinden önceki medeniyete ve bundan doğan mirasa sahip çıkan bir şehir. Üçüncü bir tema ise turizmin geliştirilmesi. Afetten dolayı kısmen kesintiye uğradı bu konu ancak, çok önemli çalışmalarımız var. Turizm alanında istediğimiz konuma gelmek için iyi bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum. Bu saydığım nedenlerden dolayı bu projeyi fikri olarak ortaya atan, hazırlayan ve icrasını gerçekleştiren tüm emektarlarımıza teşekkür ediyor, ilimizin hep böyle güzel çalışmalarla ön plana çıkmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından misafirlere atölye çalışmalarını içeren sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösteriminin ardından projede emeği geçenlere sertifikaları protokol mensupları tarafından takdim edildi.



Kaynak : PHA