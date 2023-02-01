Google Meeting üzerinden gerçekleştirilen toplantıya ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Saida Üniversitesi Rektörü Tebboune Fehallah Ouhbi, ADYÜ Rektör Danışmanı ve aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç ve Uluslararası Öğrenci Ofisi çalışanları yer aldı.

İki üniversitenin uluslararasılaşma konusundaki iş birliği toplantısında Üniversitelerin tanıtımları yapılırken, yabancı öğrenciler konusu masaya yatırıldı.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, uluslararasılaşma konusunda önemli çalışmaların altına imza atmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Adıyaman Üniversitesi, uluslararasılaşmaya önem veren bilgi, iletişim, bilimin ve teknolojinin küresel anlamda yayılmasını ve paylaşılmasını hedefleyen köklü bir eğitim kurumudur. Bu sebeple dünyanın önde gelen üniversiteleri ile bilim, araştırma ve teknoloji alanlarında birçok başarılı işbirlikleri kurmayı şiar edinmiştir. Protokol anlaşmaları; uluslararası düzeyde yükseköğretim kurumlarının ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için karşılıklı çalışmaları ile işbirliği yapmalarını, akademik gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek amacıyla teşvik etmeye ve desteklemeye yönelik programlardır. Bu bağlamda, Cezayir’de bulunan Saida Üniversitesi ile de iş birliği konusunda mutabakata varmış bulunmaktayız. Google Meeting üzerinden gerçekleştirilen toplantımız güzel gelişmelere vesile oldu. Sonraki süreçte çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, iş birliği protokolümüzü imzalamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

