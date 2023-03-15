Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzede vatandaşların 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmak için yapacakları adres beyanlarına ilişkin bir video hazırladı.

Seçimler için adres beyanında son tarih olarak 17 Mart 2023 tarihi belirlendi.

Buna göre; başka bir il veya ilçeye taşınan afetzede vatandaşlar, yurt veya otel gibi geçici yerler de dahil olmak üzere taşındığı yerdeki adresi beyan edecek.

Aynı il veya ilçede taşınan vatandaşlar ise ikamet adresi dışında kaldığı konuta ya da kaldığı prefabrik ev, yurt, konteyner, huzurevi gibi geçici barınma yerine yönelik adres beyanı yapacak.

https://twitter.com/TCNufus/status/1635633336847613954