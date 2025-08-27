Daha önce profesyonel liglerde mücadele eden Adıyamanspor, depremden sonra yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından profesyonel liglerde temsil edilmeyen bir şehir haline gelse de Adıyamanspor’un efsane günleri, mazisi ve şehirde bıraktığı derin izler hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Taraftarlar, bu köklü kulübün yeniden ayağa kalkması için umudunu yitirmiyor.

Taraftarlar, Adıyamanspor’un hak ettiği yere gelmesi için sosyal medya platformlarından seslerini duyurmaya çalışarak, güçlü bir destek çağrısı yapıyor. Son dönemde Adıyamanlı iş insanı Doğan Kılıç’ın öncülüğünde yeni bir yapılanma söylentileri ise, kentte heyecan uyandırdı.

Çevre illere bakıldığında; Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır gibi şehirlerin üst liglerde takımları bulunurken, Adıyaman’da yalnızca Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ekipler bulunuyor. Bu tablo, sporda başarıya aç olan Adıyaman halkının beklentilerini daha da artırıyor.

Sarı-yeşile gönül vermiş taraftarlar, Adıyamanspor’un bir Zümrüdü Anka kuşu gibi küllerinden doğarak yeniden profesyonel liglerde mücadele etmesini bekliyor.

Kaynak : PHA