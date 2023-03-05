Bursa Adıyamanlılar Derneği, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ilk gününden itibaren depremzedelerin yaralarına merhem olmak için çalışıyor.

Bu kapsamda, Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) Genel Merkezi'nde depremzedeler için 'moral buluşması' düzenlendi. Yaklaşık 25 ailenin katıldığı etkinlikte çiğköfte ikramı yapıldı.

Programda konuşan BİLDEF Genel Başkanı ve Bursa Adıyamanlılar Derneği Başkanı Ramazan Alp, bölgeye yardımların ilk andan itibaren koordineli şekilde devam ettiğini belirterek, "Başlattığımız kampanyayla bölgeye konteyner gönderimi sağladık. Bugün de, deprem felaketi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve Bursa’ya gelen hemşerilerimizi ağırlamak ve onlarla burada neler yapabileceğimizi konuşmak istedik. Ayrıca bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını hissetmeleri de son derece önemli. Düzenlediğimiz moral buluşmasıyla, yaşadıkları zorluğu kısa bir süre de olsa unutmalarını sağlamak arzuluyoruz. Biz aslında bu buluşmaları depremzede vatandaşlarımızla her hafta yapıyoruz. Yaralarına bir nebze de olsa merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Bursa'ya, deprem sonrası Adıyaman'dan yaklaşık 200 aile geldi. Gelen depremzedeler yurtlarda, misafirhanelerde ve otellerde kalıyor. Dernek olarak hem bölgedeki vatandaşlarımıza hem de Bursa'mıza sığınanlara yardımcı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

EKONOMİ ÇAĞRISI

Etkinlikte açıklama yapan Bursa Adıyamanlılar Derneği Genel Sekreteri Endüstri Mühendisi Engin Polat ise Adıyaman’da yaraların etkili bir şekilde sarılması adına şehir ekonomisinin gelişmesi gerektiğini belirtti.

Polat, ekonomiyi canlandırmanın da öncelikli adımının Adıyaman’a ana sanayi kurmak olduğunu belirterek, "Başta Bursa’mız olmak üzere, Adıyaman dışındaki sanayi kentlerinde yaşayan, yetişmiş bütün mühendis ve işgücümüz memlekete gitmek için can atıyor. Adıyaman, adeta bir açık hava müzesi olmasına rağmen turizmi bir türlü canlanamadı. Şehirde, ölü toprağı serpilmiş tütün, badem yetiştiriciliği ve tekstilde sadece fason üretim gerçekleştiren ucuz iş gücü var. Çevresindeki illere nazaran Adıyaman’ımızın öne çıkan belirli bir gelir kaynağı maalesef yok. Deprem sonrası başka kentlere yerleşen insanlarımızın yüzde 40’ı, Adıyaman’a geri dönmeyeceğini belirtiyor. İşte tam da bu sebeple, Adıyaman’a ana Sanayi artık şart olmuştur" diye konuştu.

Bu arada düzenlenen moral etkinliğinin kendilerine çok iyi geldiğini ifade eden depremzede vatandaşlar ise, depremden sonra bir kaç gün arabada yattıklarını ancak bunun böyle sürmeyeceğini anlayarak Adıyaman'dan ayrılmak durumda kaldıklarını söyledi. Bursa'ya geldiklerinden bu yana evden dışarı çıkmadıklarını söyleyen afetzede aileler, "Bu organizasyon hepimiz için çok iyi oldu. İnşallah yaşanan acıları biraz da olsa zamanla unutacağız” dedi.

Etkinlikte bir ağıt okuyan depremzede Salih Ekinci ise herkesi duygulandırdı.