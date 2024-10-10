Şehidin ailesi, dostları ve Adıyaman halkı, vatan uğruna can veren kahraman evlatlarını anmak için bir araya gelecek. Tüm halkın davetli olduğu bu anlamlı etkinlikte şehit Fatih Doğan, dualarla yâd edilecek.

"Fatih Doğan’ın Şehitlik Yolculuğu"

Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Fatih Doğan, Suriye Görev Gücü kapsamında, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde görev yapıyordu. Halep’in kuzeyindeki Azez-Mare kasabası yakınlarındaki Sındıf bölgesinde, terör örgütü YPG/PKK mensupları tarafından düzenlenen Atgm saldırısı sırasında, 10 Ekim 2021 günü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen, 17.00 sularında Kilis Devlet Hastanesi'nde şehit düştü.

Doğan’ın şehadet haberi, Adıyaman’da büyük bir üzüntüyle karşılanmış, vatan için canını veren kahraman polis memuru dualarla sonsuzluğa uğurlanmıştı. Aynı saldırıda, bir başka Özel Harekat Şube Personeli Cihat Şahin de şehit olmuştu.

"Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’tan Taziye Mesajı"

Şehit Fatih Doğan’ın ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Doğan, Suriye Görev Gücü kapsamında, 10.10.2021 günü saat 17.00 sıralarında Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim."

"Kahraman Şehit Dualarla Anılacak"

Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan’ın şehadetinin üçüncü yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek Mevlid-i Şerif, 13 Ekim Pazar günü Adıyaman Emir Sultan Camii’nde öğle namazına müteakip gerçekleşecek. Doğan Ailesi, tüm halkı bu anlamlı etkinliğe davet ederken, acılarını ve gururlarını halkla paylaşacak.

Bu özel günde, Fatih Doğan'ın cesareti, fedakârlığı ve ülkesine olan bağlılığı bir kez daha hatırlanacak. Şehitlik mertebesine erişen Fatih Doğan, vatanı uğruna verdiği canla unutulmaz bir kahraman olarak dualarla anılacak. Adıyaman halkı ve Türkiye, kahraman şehitlerini bir kez daha şükranla hatırlayacak.

Kaynak : PHA